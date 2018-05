Milan, rischio caos totale

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Weekend di lavoro in Casa Milan. Non tanto per Massimiliano Mirabelli (mercato praticamente fermo fino a metà giugno) quanto per Marco Fassone, chiamato insieme alla proprietà cinese a risolvere i problemi economici di un Diavolo che presto si dovrà presentare nuovamente davanti all'Uefa per dare spiegazioni anche dei conti di oggi. Tra l'altro, la proprietà cinese avrebbe rifiutato un'offerta da 450 milioni di euro (750 quelli rischiesti da Yonghong Li). Anche per questa ragione Fassone, Patuano e Scaroni, tre membri italiani del Cda, si sarebbero incontrati per studiare le prossime mosse.Summit (smentito dal club) che avrebbe dovuto avere l'obiettivo di studiare le vie legali per allontare il presidente Yonghong Li e i consiglieri Han Li, Lu Bo e Xu Renshuo dal Milan. Un'operazione non certo semplice ma che potrebbe essere inevitabile se non dovessero essere saldati i debiti esistenti con Elliott che aspetta (non certo fiducioso) la restituzione del loro prestito. Oltre al patron dei Dolphin Miami, Ross, ci sarebbe un interessamento da parte del magnate cinese Xia, pronto a entrare nel Milan con una partecipazione del valore di 250 milioni di euro. Ma ancora una volta dalla stessa società rossonera ci sarebbe stata una smentita, non ci sarebbe stato alcun contatto tra Xia e il Milan. Quello che non si può smentire che il fondo americano, come già dichiarato all'Uefa, è pronto a intervenire con nuovi fondi per far uscire il Milan dalla delicata situazione economica in cui si trova.Capitolo mercato. I disastri di Loris Karius nella finalissima regalata al Real Madrid hanno aperto la porta del Liverpool: Jurgen Klopp ha chiesto Gianluigi Donnarumma, ma il Milan non cede il suo numero uno, 70 milioni di euro. I Reds hanno comunicato a Raiola che non hanno intenzione di spendere più di 45 milioni di euro più bonus. Intanto dopo Pepe Reina a Casa Milan arriva un altro parametro zero: Ivan Strinic. Il difensore croato è uscito allo scoperto e ha annunciato il suo trasferimento in rossonero: «Ho firmato un contratto di tre anni con il Milan. I rossoneri mi volevano già quando ero al Napoli e mi hanno aspettato dicendomi che non gli importava se non fossi sceso molto in campo. È una bella cosa, così come sarà una bella cose diventare parte della storia di questo club».