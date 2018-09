Milan, Ringhio vincente

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Tutti innamorati di Gattuso. Nessuno escluso. Da Paul Singer, a sorpresa primo tifoso di Rino, fino all'ultimo dei giocatori, Montolivo escluso. Tutti pazzi di lui, del suo modo di comunicare, di allenare e far giocare questo Milan non certo da primissimi posti. Una squadra che se l'è giocata con il Napoli (un anno fa secondo), poi con la Roma (terza). Due partite che hanno confermato la crescita del gruppo e soprattutto il pensiero di Ringhio su dei giocatori che lui crede forti, pronti quest'anno, con un po' più di esperienza a fare il salto di qualità.Vero o no sul finire della passata stagione i progressi nel gioco erano già in atto e oggi c'è solo una conferma che probabilmente cambiare allenatore sarebbe stato sbagliato. Antonio Conte è stata una possibilità, un'idea principalmente del figlio Gordon, l'unico a interessarsi realmente al calcio giocato. Da gran tifoso dell'Arsenal aveva visto con i suoi occhi il campionato giocato dal Chelsea di Conte. Ma Gattuso sta meritando la fiducia accordata ad inizio avventura, ben 53 giorni fa dalla nuova proprietà americana che oggi più che mai è soddisfatta dell'investimento fatto rilevando il debito lasciato da Yonghong Li.Ma al di là delle belle parole spese dal presidente Scaroni, da Leonardo e Paolo Maldini, ora quello che conta sono i risultati. Il Milan è chiamato a vincere, a tornare in Champions League. Non sarà semplice ma gli investimenti sul mercato sono stati importanti, tanto da spingere il club di via Aldo Rossi tra le reali candidate per il ritorno tra le grandi. Intanto Elliott continua la ricerca dell'amministratore delegato. L'unica fondamentale casella mancante nell'organico rossonero dopo l'addio per via legali con Marco Fassone. I nomi rimangono due, le percentuali le stesse in attesa che venga fuori un nome nuovo. C'è Ivan Gazidis tra le preferenze seguito da un possibile ritorno da Roma di Umberto Gandini. Il prescelto avrà come primo compito di discutere con l'Uefa il voluntary Agreement. Non certamente una cosa da poco dopo la sentenza del Tas di riammettere il Milan in Europa League.riproduzione riservata ®