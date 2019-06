MILAN REVOLUTION

Luca Uccello

MILANO - Per Montella prima e Gattuso poi era un giocatore fondamentale. Uno di quelli che al Milan poteva giocare anche con una gamba sola. Ma ora c'è Giampaolo. Un allenatore con un modulo solo e per lui Jesus Suso non è fondamentale, anzi può partire, può regalare al Milan 40 milioni di euro. Una benedizione.

Il suo agente Alessandro Lucci ha fatto visita a Paolo Maldini. Si è parlato di Calabria, di un possibile rinnovo e della possibilità di rinunciare all'attaccante spagnolo. Per il momento c'è un interesse del West Ham, una richiesta di informazioni. Ma nessuna offerta concreta.

Serve tempo e capire se lo spagnolo avrà un certo tipo di mercato. In attacco non sarà l'unico movimento. Con il Sassuolo si sta ragionando su uno scambio (da capire la formula) tra Patrick Cutrone (chiuso da Piatek e André Silva) con Stefano Sensi. Il Sassuolo chiede 25 milioni. Una valutazione simile a quella dell'attaccante rossonero. Senza dimenticare che il Milan vanta un credito sul club di Squinzi per il riscatto obbligatorio di Locatelli e che in Emilia, in prestito, potrebbe finire anche il giovanissimo Plizzari in caso di permanenza a Milano di Gigio Donnarumma.

Parlando ancora di mercato Maldini potrebbe regalare a Giampaolo un altro suo ex azzurro: dopo Krunic potrebbe arrivare Mario Rui che vuole andare via da Napoli. Ma non solo. Ha chiesto Veretout della Fiorentina. Il club Viola ha già rifiutato però 27 milioni di euro da parte del Napoli. Il Milan non si può spingere molto oltre, almeno fino a quando non riuscirà incasssare da qualche cessione. Dal Palmeiras arrivano 5 milioni per il riscatto di Gustavo Gomez. Tra oggi, al massimo lunedì, intanto dovrebbero arrivare le firme di Frederic Massara e Marco Giampaolo arrivato a Milano per un blitz di qualche ora, per cominciare la sua nuova avventura in rossonero dove avere ricevuto qualche illustre consiglio da parte di Massimiliano Allegri in una cena a tre anche con Giovanni Galeone.

Intanto dalle pagine de L'Equipe Tièmouè Bakayoko saluta il Milan: «Devo andare via, non ho scelta. Il futuro? Ho tre anni di contratto ancora col Chelsea». Adieu!

