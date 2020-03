Milan, resa dei conti tra Gazidis e Maldini

Luca Uccello

MILANO - Il Milan non si allena, non lo farà per almeno una settimana. Meglio stare in casa. Ma la squadra, nessuno escluso, ha dimostrato di avere un cuore. Sono stati devoluti 250mila euro all'AREU per l'emergenza Coronavirus e per aiutare le strutture che possono supportare i malati.

Stessa iniziativa, stesso destinatario anche da parte della Curva Sud che ha deciso di devolvere in beneficienza la cifra dei biglietti e abbonamenti di Milan-Genoa. Non si gioca ma a Casa Milan si continua a lavorare per il futuro. Dopo l'addio di Zvonimir Boban, anche la posizione di Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è in dubbio: l'ex capitano del Milan dovrà incontrare nei prossimi giorni l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis per parlare del suo futuro. Difficile che possa decidere di rimanere a queste condizioni. In questa guerra fredda non è certo d'aiuto il presidente Paolo Scaroni, decisamente aziendalista. «Gazidis è un professionista assoluto, ho fiducia che nel tempo la sua attività verrà ricompensata. Maldini resterà? Me lo auguro».

Un Milan diviso, anche su Boban: «Quando dei dirigenti vogliono fare un'intervista devono concordarla, uno non può alzarsi e esprimersi in libertà, perché acuisce la confusione. Vale anche per me, che sono il presidente: difendere l'immagine della società è necessario».

Mercoledì 11 Marzo 2020

