Milan povero senza Champions

Luca Uccello

MILANO - Due mesi e spiccioli per capire quale sarà il futuro del Milan, per decidere se la squadra di Gattuso potrà giocare la Champions e tornare grande o rimanere in una dimensione ridotta, ancora nel purgatorio dell'Europa League. In Casa Milan, Leonardo e Maldini al momento lavorano solo un piano A, su un tesoretto che potrà permettere al Milan di superare facilmente le sanzioni che prima o poi dovranno arrivare nuovamente da Nyon.

La sentenza Uefa (dodici milioni trattenuti dai premi dell'Europa League, pareggio di bilancio entro il 2021 e liste Uefa limitate nelle prossime due stagioni per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario nel triennio 2014-17) è stata nuovamente respinta con forza dal Milan che aveva deciso di ricorrere per la seconda volta al Tas di Losanna. Ma il ricorso è ancora nelle fasi iniziali e non è stata ancora fissata una data per l'udienza. È possibile che ogni decisione venga presa più avanti, quando si capirà meglio se il club di via Aldo Rossi potrà avere a disposizione un tesoretto di 50 milioni di euro proveniente dalla qualificazione dalla massima competizione europea.

Soldi che potrebbero sistemare il bilancio e permettere al fondo Elliott di rinforzare ulteriormente la squadra con acquisti mirati, di qualità, in arrivo dal nostro campionato. Due nomi su tutti che possono far sognare ad occhi aperti i tifosi rossoneri: Milinkovic Savic e Federico Chiesa.

E dalla Fiorentina potrebbe arrivare anche Veratout che ha lo stesso agente di Andrea Conti al quale sarà rinnovato ulteriormente il proprio accordo. In mezzo al campo il Milan punta fortissimo su Bakayoko. Ma il Chelsea vuole 35 milioni di euro e non meno. Non c'è margine di discussione su una clausola fissata l'estate scorsa e su cui i rossoneri ora sono pronti a versare, Champions permettendo. Perchè senza fase a gironi il Diavolo potrebbe essere costretto a rinunciare al suo Desailly.

Di certo a fine stagione se ne andranno José Mauri, Bertolacci e anche Montolivo. Ma non saranno gli unici soprattutto se il Diavolo dovesse giocare ancora in Europa League. Zapata a oggi non ha ancora da una risposta definitiva all'offerta di rinnovo per un'altra stagione. Ma i sacrificati potrebbero essere altri: si parla di giocatori che potrebbero portare nelle casse rossonere plusvalenze. Si parla di Suso, di Calhanoglu oltre a Cutrone. Per il momento non si parla di un addio di Donnarumma, ma siamo solo a marzo.

