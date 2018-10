Milan, poker per risorgere

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, fatale a Massimiliano Allegri dopo il 4-3 del 12 gennaio 2014 e dove Vincenzo Montella conquistò la sua ultima vittoria sulla panchina rossonera lo scorso 5 novembre, Rino Gattuso ritrova un Milan efficace per tutta la partita. E tornano i tre punti, con un 1-4 netto che ferma la corsa dei neroverdi ripieni di ex del Diavolo (De Zerbi, Locatelli e Boateng), che avevano addirittura la possibilità, vincendo, di diventare l'anti Juve scavalcando il Napoli.La classifica è un po' meno complicata per il Milan che, ipotizzando un successo sul Genoa nel recupero del prossimo 31 ottobre, andrebbe a -1 dall'Inter ed a -3 dal Napoli. «Non basta però una vittoria», avverte Gattuso. «Quando si è al Milan la pressione c'è ed alla gente le prestazioni non interessano. Ma la squadra è viva, ascolta. Non era tutto da buttare. Anche a Empoli giovedì poteva finire così».Può essere comunque la serata della svolta per tanti motivi, tecnici e psicologici. Innanzitutto per il ritorno al gol di Suso, che sigla una doppietta nella ripresa dopo 24 partite, 237 giorni ed oltre 1700 minuti di astinenza. Non segnava infatti da Udinese-Milan dello scorso 4 febbraio. «Può fare molti gol e farne segnare altrettanti ad Higuain. Devono conoscersi meglio. Potrebbero giocare come quando il Pipita e Insigne erano compagni del Napoli», osserva Gattuso, che però sposta il fulcro dei miglioramenti attesi lontano dall'attacco: «Se vogliamo diventare una squadra importante e dare continuità al nostro gioco dobbiamo crescere nella fase difensiva».Debutta nel tabellino anche l'altro spagnolo Castillejo, schierato falso nueve in assenza di Higuain e per le non ottimali condizioni di Cutrone (entrato solo nella ripresa) e Borini. Senza dimenticarsi del sigillo apripista di Kessie. Questa volta niente rimonte subite, anche se dopo il provvisorio 1-3 di Djuricic il Sassuolo produce il massimo sforzo per tornare in gara facendo soffrire i rossoneri. Che però non si disuniscono e non sbagliano.Piuttosto i neroverdi recriminano per un contatto in area tra Biglia e Di Francesco sullo 0-2. Giacomelli lascia correre, il VAR non interviene, anche se a noi profani sembra proprio rigore.riproduzione riservata ®