Milan, per Gattuso 10 esami alla laurea

Luca UccelloMILANO - Tre mesi per capire la forza del Milan. Il suo reale obiettivo. Dieci giornate di campionato per arrivare alla fine del girone d'andata, per fare un primo bilancio che per forza di cose dovrà essere diverso da quello di un anno fa quando la squadra rossonera non rispettò il programma e le ambizioni di Casa Cina. Il Milan terminò la prima parte del campionato in undicesima posizione con 25 punti. Gli stessi del Torino. Ventitrè in meno del Napoli (48) campione d'inverno, davanti alla Juventus di un punto. Punti divisi tra due allenatore: Montella fino alla 14ª giornata di andata conquistò 20 punti, poi comincia l'era Gattuso che chiuse l'anno con 5 punti in 5 gare. Poca roba.Ora il Milan è decimo, con 12 punti e una gara in meno. Ma fino a dicembre Rino può recuperare posizioni. Ma non bisognerà sbagliare niente a cominciare da domenica, nel derbissimo con l'Inter. Una sfida che dirà quanto vale questo Milan, quanto Higuain può fare la differenza in una squadra ancora con pochi campioni. Il derby potrebbe lanciare in classifica il Diavolo come farlo sprofondare. A San Siro poi arriva la Sampdoria e subito dopo il recupero con il nuovo Genoa di Juric. Chiuso il mese di ottobre con almeno 7 punti, a novembre il Milan ha altri due esami importanti per confermare lo stato di salute di una squadra che potrebbe aver già chiuso nel frattempo la pratica qualificazione in Europa League: Juventus (in casa) e Lazio (all'Olimpico). Ma attenzione anche all'Udinese. Bisognerebbe non perdere mai, fare come minimo 5 punti, meglio se sette. Dicembre è un mese in discesa, almeno sulla carta. Gattuso dovrà vedersela nell'ordine con Parma, Torino, il Bologna di Pippo Inzaghi, Fiorentina (unica possibile concorrente per il quarto posto) e Spal. Prendere tredici punti sarebbe il modo migliore per brindare all'anno nuovo...riproduzione riservata ®