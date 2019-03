Milan, pazza idea Ringhio

Luca Uccello

MILANO - Ringhio c'è e con lui tutti i suoi giocatori. Nessun turno di squalifica per Gennaro Gattuso ma solo un'ammenda di 15mila euro per l'allontanamento dalla panchina contro il Chievo, sabato scorso nella vittoriosa trasferta di Verona. La temuta squalifica in una delle notti più importanti della stagione per fortuna è stata scongiurata.

Una buona notizia per il Milan che domenica sera potrà contare sulla grinta e l'entusiasmo del proprio allenatore in un derby fondamentale per la classifica rossonera. Contro l'Inter Ringhio sarà regolarmente al suo posto e non sarà sostituito dal suo vice Riccio come qualcuno poteva immaginare.

Un'arma in più per tenersi stretto il terzo posto e, perché no, provare a raggiungere il Napoli secondo in classifica, appena sei punti sopra il Diavolo. Il Milan ci crede, nello spogliatoio ne parla ed è convinto di poterci riuscire. Nessuna tabella sia chiaro, ma l'obiettivo oggi è quello, non più accontentarsi della medaglia di bronzo ma provare a raggiungere quella d'argento.

Per il primo posto ci sarà tempo. Ma per farlo sarà fondamentale non perdere un solo punto da qui in avanti, a partire dalla stracittadina della Madonnina. Gattuso vuole sfruttare il momento positivo, il recupero di alcuni suoi giocatori (vedi Conti, Zapata, Biglia e ora anche Caldara) e lo stato di forma di chi c'è, di chi come Piatek sembra un robot costruito solo per segnare. Ma non solo perché Gattuso vuole sfruttare anche il calendario, il nuovo e possibile obiettivo degli azzurri dell'ex Ancelotti. Si perché il Napoli può arrivare in finale di Europa League, può lasciare qualcosa in campionato come è successo a Reggio Emilia nell'ultimo turno con il Sassuolo. Gattuso è stato chiaro: «dobbiamo essere lì, dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni».

E con un Napoli distratto, il suo Milan può agganciare un secondo posto, distante sei punti (51 a 57) a inizio stagione nemmeno pensabile.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA