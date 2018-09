Milan, pazza idea: Rabiot a gennaio

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Pazza idea Rabiot. Idea portata avanti da Leonardo dopo che Mirabelli lo aveva inutilmente corteggiato prima della calda estate rossonera. Il contratto di Adrien Rabiot scade il prossimo giugno nonostante i petroldollari offerti dallo sceicco.Il centrocampista del Psg e della Francia campione del mondo ha voglia di cambiamento, di una nuova sfida, di un progetto stimolante che il Milan è pronto a offrirgli. Più Milan che Juve, più Diavolo che Biscione, più Milano che Barcellona. Vero o no, l'avvocato Bozzo. «Non credo che Rabiot voglia rinnovare col Paris Saint-Germain perché vuole giocare con continuità. Proprio per questo vedo il Milan leggermente favorito sulla Juve per gennaio».Una notizia positiva, segno che il club rossonero sta riacquistando peso specifico in Europa e una certa considerazione da parte di grandi campioni. L'arrivo già a gennaio di Rabiot, a prezzo di saldo, nonostante le prossime sanzioni Uefa.Leo e Paolo sono al lavoro (non hanno mai smesso) per rinforzare un centrocampo che zoppica ancora: da Biglia a Montolivo ancora in rosa e a sorpresa dentro la lista per giocare l'Europa League nonostante sia stato messo ai margini del progetto tecnico di Gattuso. Un centrocampo che avrebbe bisogno di qualità e non solo muscoli.Vedi Bakayoko arrivato tra l'altro a Milanello in prestito e senza obbligo di riscatto. L'unico al momento che può garantire gioco e imprevedibilità è il solo Jack Bonaventura che però non può essere eterno, non può sempre giocare soprattutto in una stagione dove il Milan sarà impegnato ancora una volta su tre fronti. In mezzo al campo ci sarebbero anche Bertolacci, Halilovic (ruolo non bene definito) e Josè Mauri. Giocatori di contorno che non possono avere il valore di Rabiot, uno di quelli che a 24 anni ancora da compiere può già considerarsi come un giocatore da prima fascia.Intanto Berlusconi e Galliani starebbero trattando l'acquisto del Monza, società di serie C. I bene informati sostengono che l'operazione è in corso. Per l'ex ad si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Brianza, dove tutto, per lui, cominciò.riproduzione riservata ®