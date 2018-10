MILAN, PAZZA IDEA IBRA

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Zlatan Ibrahimovic di nuovo al Milan a distanza di sei anni e mezzo? È una pazza idea come lo era quella di portare a Milano David Beckham (2009). Un'operazione nostalgia, una di quelle che potrebbe garantire a Gattuso la Champions League. L'attaccante che ha compiuto 37 anni è legato ai Los Angeles Galaxy fino a dicembre 2019, ma prima di tornare a Malmoe ha fatto sapere a Mino Raiola che si trasferirebbe volentieri a gennaio a Milano, in prestito per sei mesi, per una nuova sfida tra serie A ed Europa League. Al momento non arrivano conferme né da Casa Milan, né tanto meno da Gattuso: «Io parlo solo dei giocatori che ho a disposizione. Fate questa domanda a Maldini, Leonardo e Scaroni. Io gli faccio solo gli auguri e gli auguro il meglio».Meglio parlare di Higuain (allora) con una precisazione: «Non siamo Gonzalo-dipendenti». Poi ancora: «Non ho mai pensato che senza Higuain sarebbe stato un problema enorme, ovvio che è meglio averlo che non averlo. Dobbiamo imparare a sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Per noi è un valore aggiunto». L'obiettivo è arrivare primi nel girone, chiuderlo il prima possibile. Ma nessuna illusione, non sarà semplice, la sfida alle 18,55 a San Siro con i greci dell'Olympiacos, nella seoconda giornata di Europa League (l'altra sfida di oggi è Betis Siviglia-Dudelange): «Ho sentito pronunciare da tanti giocatori la parola svolta. Adesso la parola chiave per me è continuità. D'altra parte ho sempre detto che non era tutto da buttare via. Certo, dobbiamo migliorare come collettivo, e anche se esprimiamo un buon calcio serve trovare solidità e mentalità. Occorre avere la bravura di dimostrare che non ci sentiamo a disagio quando siamo chiamati a fare cose diverse, che magari non ci piacciono».Formazione: si dovrebbe rivedere dal primo minuto Castillejo, così come per Bakayoko e in difesa dentro Zapata. In porta tocca nuovamente a Reina, portiere di Coppa. Nessun riposo per Bonaventura: «Gattuso ha ricreato entusiasmo e un bello spirito, ha permesso a tutti di rendere al meglio. Personalmente credo sia il momento più bello della mia carriera, anche perché la squadra è più forte rispetto agli ultimi anni e tutti quindi riescono a rendere meglio».riproduzione riservata ®