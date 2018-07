Milan, partita doppia

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Da un momento all'altro si attende il colpo di scena. Qualcuno scommette sulla restituzione dei 32 milioni di euro anticipati da Elliott nell'ultimo mancato aumento di capitale da parte di Yonghong Li. Altri credono che la proprietà cinese non abbia più la forza di andare avanti, che perderà il Milan e oltre mezzo milioni di euro di investimento.Un'uscita forzata che non peserà nell'economia rossonera garantita dal fondo americano fino all'arrivo di un nuovo investitore. I pretendenti non mancano e tutti, Commisso compreso, sembrano decisi ad aspettare a trattare direttamente con la fiduciaria di Paul Singer. Una trattativa che per il momento vede la famiglia Ricketts in vantaggio sul magnate italo-americano. Dietro sempre Stephan Ross. Ancora qualche giorno, poi lunedì la verità sul futuro societario del club rossonero atteso anche dal giudizio del Tas di Losanna. Intanto Massimiliano Mirabelli continua a portare avanti la sua campagna acquisti a costo zero: dopo Reina (che non potrà essere squalificato perché il procedimento è stato ritenuto inammissibile per un errore burocratico...), Strinic è stato depositato il contratto anche di Alen Halilovic. L'esterno 22enne croato arriva da svincolato dall'Amburgo che avrà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.Entrate ma anche uscite, fondamentali per creare un tesoretto poi da spendere su qualche big come Leandro Paredes. Gustavo Gomez dopo mesi di corteggiamento è da considerarsi un giocatore del Boca Juniors: operazione da quasi 6 milioni di euro più il 20% per la futura rivendita del difensore paraguaiano che a Milano ha avuto pochissima fortuna. C'è anche da capire il futuro di Bonucci, che sarebbe tentato dalle lusinghe di Psg e Premier. Sulla via d'uscita pure Kalinic che ha detto di sì all'Atletico Madrid di Diego Simeone che prima però deve liberare un posto in attacco. Superata la concorrenza del Siviglia. Dopo il Mondiale Milan e Villarreal si siederanno nuovamente al tavolo per discutere il futuro di Carlos Bacca. In arrivo dalla Liga potrebbe arrivare Simone Zaza. Vedremo.riproduzione riservata ®