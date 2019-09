Milan, ora c'è il giallo Paquetà

Luca Uccello

MILANO - C'è bisogno di far gol per far vincere il Milan. C'è bisogno soprattutto di Krzysztof Piatek. Di lui e di chi è arrivato in estate. Serve l'aiuto di tutti, anche di Rafael Leao è l'ultimo arrivato Ante Rebic.

Fin qui, nei primi 180' disputati, nessuno del tridente offensivo scelto da Marco Giampaolo è riuscito a metterla dentro. Al momento si registra un assist vincente del solito Suso spostato a destra (e non da trequartista) e anche una prima panchina per l'attaccante polacco ancora disorientato in campo, probabilmente confuso da quello che gli chiede di fare il tecnico.

Movimenti che non è abituato a fare e che lo stanno mettendo in seria difficoltà. Per fortuna sua e del Milan il calendario mette di fronte un avversario certamente non impossibile. Una gara che potrebbe aiutare gli attaccanti del Milan. Ma quali tra quelli a disposizione sceglierà il tecnico rossonero? Le speranze della dirigenza sono destinate a restare tali.

Da Milanello arriva notizia di un Samu Castillejo ancora titolare, con Suso e nuovamente Piatek. Insomma, nessun spazio almeno dall'inizio per chi è arrivato in estate.

Stesso discorso per Paquetà, un investimento importante su un giocatore di qualità, voluto fortemente da Leonardo e Maldini che oggi rischia di diventare un caso. Giampaolo, si sta dimostrando, come dice lui, un talebano, un allenatore che va dritto per la sua strada e che non vuol dar retta a nessuno. Ma prima o poi Castillejo come Borini dovranno essere messi da parte per far spazio a chi può dare di più in termini di qualità, imprevedibilità. Per ora ha giocato però chi ha capito cosa vuole Giampaolo, chi si è dimostrato più predisposto al sacrificio.

Ma prima o poi Giampaolo dovrà arrendersi all'evidenza, alle esigenze di un Milan che non può buttare via un'altra stagione, una di quelle che deve riportare questo club nell'Europa che conta, la Champions League.

riproduzione riservata ®

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA