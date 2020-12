Milan, obiettivo primo posto in Europa League

Luca Uccello

Obiettivo primo posto. Non sarà facile ma provarci non costa nulla. Anzi. Il Milan vuole continuare con la propria striscia positiva, anche in Europa, anche contro lo Sparta Praga (alle 21, arbitra il tedesco Siebert, diretta tv su Sky). Un avversario che non ha più nulla da chiedere a questa competizione, proprio come il Celtic (che alla stessa ora ospita il Lille). Per questo arrivare primi non sarà semplice.

Ma non importa, conta la prestazione, l'atteggiamento. «Noi vogliamo ottenere il massimo da questa stagione. Non sappiamo ancora quello che potrà essere, ma noi abbiamo bisogno di questo atteggiamento». E così dovrà essere anche con una formazione chiaramente costruita per non togliere energia alle prime scelte, a chi lotta per lo scudetto. «Al Milan c'è grande competitività. Avevo chiesto alla società un gruppo di qualità e hanno soddisfatto la mia richiesta. Stasera andrà in campo una squadra che darà il massimo e che proverà a vincere».

Formazione senza i migliori, con Rafael Leao che potrebbe entrare nella ripresa così come Musacchio. Unico dubbio: Daniel Maldini o Brahim Diaz dietro Lorenzo Colombo? Pioli deciderà solo poco prima della gara anche se lo spagnolo sembra il favorito almeno a iniziare. Poi Pioli difende i suoi ragazzi e quella voglia di festeggiare ogni vittoria, anche quella con la Sampdoria. «Eccesso di euforia? Nessuna. Noi ci prepariamo tantissimo per vincere le partite. È giusto festeggiare una vittoria, ci può fare bene, ma poi il giorno dopo pensiamo subito alla prossima partita, che è sempre la più importante. Non c'è euforia, ma molta soddisfazione».

Domenica sera con il Parma a San Siro dovrebbe rientrare Bennacer, non ancora Ibra: «Sta meglio», si è limitato a dire il tecnico rossonero stanco di rispondere a Rangnick ma non di provare a lottare per qualcosa di insperato a inizio dell'anno: Credo che il complimento più bello l'abbia fatto Ranieri, quando ha detto che non sembra che il Milan giochi ogni tre giorni. Ora dobbiamo insistere, perché andiamo incontro a un periodo molto faticoso».

