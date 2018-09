«Milan, obiettivo Champions»

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Napoli e Roma prima, Polonia e Portogallo (forse) poi. Gianluigi Donnarumma è ancora il numero uno del Milan di Rino Gattuso come dell'Italia di Roberto Mancini. Un numero uno pronto ad «accettare sempre le critiche» perch Gigio è «un ragazzo tranquillo che lavora sempre al massimo». Il ragazzo sembra essere tranquillo, non farsi influenzare dai giudizi iniziali, soprattutto dopo la gara del San Paolo: qualche errore, poca reattività tanto da far dire al suo allenatore che forse in occasione della seconda rete di Zielinski (quella del momentaneo 2-2) Gigio poteva fare qualcosa in più.Ma il titolare in maglia rossonera è ancora lui, nonostante l'arrivo di Reina, nonostante Gattuso abbia pensato a rovesciare le gerarchie iniziali. Succederà certamente in Europa League, ma non è detto che la porta del campionato non si possa toccare. Ma Gigio è grande, grosso e sa difendersi come ha già dimostrato in più di un'occasione.Il successo sulla Roma ha riportato il sereno a Milanello e la voglia di guardare avanti. «Il nostro obiettivo è riportare il Milan dove merita, cioè in Champions League. Faremo di tutto per raggiungere la qualificazione. Siamo un grandissimo gruppo. La vittoria contro la Roma l'abbiamo voluta e cercata tutti, è stata una bella emozione».Donnarumma sottolinea l'effetto positivo della dirigenza formata dai grandi ex: «È davvero emozionante vedere tutti insieme Maldini, Leonardo e Kakà. Ti mettono un po' di soggezione, ma ti danno anche grande carica per riportare il Milan in alto». E di grandi ex ce n'è sempre bisogno.In attesa di sapere prossimamente chi siederà sulla poltrona di amministratore delegato a Casa Milan (il ritorno in rossonero di Umberto Gandini è ancora quotato), Ariedo Braida si toglie dal toto ritorno in rossonero. «Io di nuovo al Milan? È stata la mia vita ma non c'è stato alcun contatto. Sono amico di Maldini e Leonardo: che ci siano queste persone, che hanno fatto la storia del club negli ultimi 25 anni, è di buon auspicio per far tornare quel Milan che tutti abbiamo conosciuto».