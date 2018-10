«Milan, non fermiamoci più»

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Finalmente Suso, nello scintillante 4-1 rifilato al Sassuolo. Lo spagnolo è tornato a segnare (ancora in trasferta, l'ultima rete alla Dacia Arena quasi otto mesi fa), a sorridere. Ci è riuscito dopo 238 giorni di attesa, di momenti anche difficili. Per sé e per il Milan che ha dimostrato di poter vincere anche senza il suo campione in campo, senza quel Gonzalo Higuain che anche nella giornata di riposo si è presentato a Milanello per lavorare, provare a recuperare dall'infortunio. Il gruppo c'è ed è forte. «È' stata una notte speciale, in uno stadio speciale, in una porta speciale. Con un pensiero speciale... Ho ritrovato il gol. Ho ritrovato gli abbracci. Abbiamo ritrovato sorriso e 3 punti. Ora non fermiamoci».Un messaggio sul proprio profilo Instagram con tanto di foto, di un'esultanza attesa per otto mesi, dal 4 febbraio scorso. Mesi in cui l'ex Liverpool ha giocato sempre, anche con la sua Nazionale, ha cercato di aiutare la sua squadra con quello che gli riesce meglio, gli assist. Lo dicono i numeri: Jesus è il giocatore del Milan ad aver partecipato a più gol in questo campionato: cinque reti, grazie a due gol (contro il Sassuolo) e tre assist (uno contro il Napoli e due contro l'Atalanta).Statistiche che confermano che Suso è un giocatore fondamentale per questo Milan quando l'attaccante argentino. Due reti all'improvviso perché forse prima è mancata anche un pò di fortuna come sulla seconda rete. Gol con una dedica speciale, a chi fino a oggi lo ha protetto, lo ha coccolato a ragione: Rino Gattuso: «La squadra è unita col mister, Gattuso è un fenomeno, devo tutto a lui». Ora però serve continuità, serve farlo in Europa League come in campionato. Giovedì l'Olympiakos a San Siro, domenica il Chievo, sempre in casa. Due gare diverse ma che non si possono sbagliare se si vuole cominciare a parlare di Champions.Niente riposo per Higuain ma nemmeno per Andrea Conti che continua a lavorare per cercare il prima possibile (questa volta però non si vogliono correre rischi). L'esterno ex Atalanta non ha mai praticamente mai giocato con la maglia del Milan.Appena 158' lo scorso campionato tra Crotone e Chievo prima di farsi male al legamento crociato, operato sfortunatamente due volte. Ora Conti sembra vicino al rientro in gruppo. Poi comincerà il conto alla rovescia. Per Gattuso Conti sarà un vero e proprio rinforzo, più che una semplice alternativa a Calabria e Abate che fin qui si sono contesi una maglia da titolare.riproduzione riservata ®