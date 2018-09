«Milan, niente scherzi»

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Inutile nasconderlo e Gattuso non lo fa. Il Diavolo che torna a giocare in Europa League dopo un'estate tormentata è più forte del miracolo sportivo chiamato Dudelange. «Sulla carta abbiamo più di qualcosa più di loro, ma quando si indossa una maglia come il Milan e si gioca contro il Dudelange, c'è tutto da perdere».Una squadra che «ha meritato di arrivare alla fase a gironi battendo il Cluj e il Legia Varsavia». Sicuro anche Ignazio Abate che ritrova una maglia da titolare. «Avranno grande entusiasmo, vorranno fare bene e non dobbiamo sbagliare l'interpretazione. Bisognerà avere grande cattiveria dentro e non sbagliare l'approccio». Ma la storia non cambia, è una gara da vincere anche con una squadra diversa da quella vista fino a oggi in campionato.Rispetto alle prime tre giornate Ringhio chiede un passo in avanti: «Dobbiamo muoverci da squadra e sapere cosa dobbiamo fare», e soprattutto «va messa da parte la paura, qui c'è gente che può fare molto bene con questa maglia. Dobbiamo avere grande mentalità e grande voglia». Formazione: «Sicuramente cambieremo qualcosa. Ma quello che conta è che ci sono in palio tre punti importanti per cominciare bene il nostro girone».Tra i pali ci sarà Reina che torna a giocare una gara ufficiale dopo 4 mesi: «Ha portato grande leadrship. Sembra che stia in spogliatoio con noi da anni. Quando dico che Gigio deve fare copia e incolla, mi riferisco alla passione che ci mette e come si allena all'età che ha». Fiducia in avanti ancora a Higuian anche perché «Cutrone ha provato in questi giorni, ma la caviglia gli dava ancora un po' fastidio. Non sta al 100%». Chiusura su Caldara da parte di Abate: «E' destinato a diventare uno dei più forti con Romagnoli. Sta migliorando tantissimo, passare dalla difesa a 3 a quella a 4 non è facile. Ma sono sicuro che entrerà a pieno nei meccanismi della squadra».riproduzione riservata ®