«Milan, niente follie»

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Il sogno sembra finito. Gonzalo Higuain difficilmente sbarcherà a Milanello. Lo stesso dicasi per Alvaro Morata. «Non penso sia possibile in questa prima finestra di mercato fare il grande colpo che i tifosi si aspettano». Leonardo, al suo primo giorno da direttore tecnico del Milan targato Elliott preferisce non illudere nessuno. «Siamo legati al Fairplay Finanziario e bisognerà anche rispettare i paletti».Insomma: «Non sarà un mercato folle, sarà un mercato invece saggio in base a quello che sarà possibile fare». Gli obiettivi di mercato sono tre «e sono gli stessi che ha indicato Gattuso. Bonucci? La chiacchierata con la Juventus parte per un desiderio di Leonardo Bonucci. Se esiste la possibilità di realizzarla andremo fino in fondo, altrimenti nessuno ci obbliga a fare l'operazione».Capitolo allenatore. «Gattuso è stato il primo a essere confermato da Elliott quando ha preso la guida della società. È normale che allenatori importanti come Conte siano accostati al Milan in una fase di mercato, ma nessuno ha mai parlato con Conte e Gattuso ha dimostrato di essere un allenatore da Milan», ha detto Leonardo, supportato anche Scaroni: «Lo scorso anno con la gestione Gattuso siamo arrivati terzi. Gli ho parlato ieri, bisogna fargli i complimenti. Siamo una squadra solida».Spazio ai singoli. Si comincia da Locatelli. «È uno di quei ragazzi nati qui. Per noi è come un figlio. Dobbiamo capire le intenzioni del giocatore ma per me non ha finito la sua formazione. Se cresce qui per me sarebbe l'ideale. Kalinic? Ci sono molte opportunità per Nikola, non solo l'Atletico Madrid, ma ancora non c'è niente vicino a un accordo. André Silva? È una situazione diversa. È un ragazzo giovane e promettente e va studiato, è una scelta da curare bene e poi vedremo la cosa migliore per tutti». Il dualismo tra Reina e Donnarumma? «Una coppia equilibrata. Un equilibrio che può essere gestito tranquillamente. Gattuso è d'accordo».riproduzione riservata ®