Milan nella bufera

Luca UccelloMILANO - «I derby si giocano, si lotta si combatte si sputa sangue e poi magari si possono anche perdere. Domenica il nulla. Vergognatevi tutti! Da chi scende in campo a chi vi mette in campo a chi permette che tutti voi abbiate questa testa in partite del genere. Non ci sono scuse». La firma è di Luca Lucci, uno dei responsabili della Curva Sud che dal proprio profilo Instagram dice di parlare a nome dell'intera tifoseria organizzata. Parole forti, contro tutti, anche contro Gattuso, fino a oggi difeso proprio da quella tifoseria che non ha mai nascosto il proprio pensiero nei confronti di Leonardo come in passato per Maldini.I tifosi chiedono rispetto perché il derby non è stato giocato, nemmeno da Higuain, il più atteso. Sul banco degli imputati è finito naturalmente anche Donnarumma, mai definitivamente perdonato per il braccio di ferro con Casa Milan, un anno fa. «Abbiate rispetto dei tifosi, di tutti quelli che giorni prima non dormono per la tensione, tutti quelli che si fanno in 4 per realizzare coreografie per darvi la carica e gli stessi che ieri cantano per novanta minuti e oggi sono letteralmente senza voce! Certo perché chi ama il Milan il suo lo fa sempre a prescindere. Il milanismo vi manca ma probabilmente chiediamo valori che di questi giorni sono solo sogni!». E qui l'accusa cade proprio su chi come Leonardo, Maldini e lo stesso Gattuso dovrebbero avere il milanismo nel Dna. Ma non solo.All'interno della squadra c'è gente come Abate, per fare un nome, che dovrebbe insegnare a chi arriva a Milanello l'importanza di una gara come il derby. Ma gli errori e ora le paure sono tante senza contare che l'ultimo derby vinto risale alla stagione 2015-16 con Mihajlovic in panchina.Meglio guardare avanti allora, rialzare il prima possibile la testa perché giovedì a San Siro arriva il Betis Siviglia e il Milan deve chiudere il discorso girone. Dovrà farlo senza Biglia e Calhanoglu usciti malconci e senza altri titolari. Di questi tempi forse è meglio cambiare qualcosa.riproduzione riservata ®