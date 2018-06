Milan, mission impossible?

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Comincia oggi la Mission (impossible) del Milan davanti all'Adjudicatory Chamber dell'Uefa, nel tentativo di convincere l'organo giudicante a non accogliere le richieste dell'accusa e non escludere il club dalla prossima Europa League.A Nyon il Milan ha fatto arrivare la memoria difensiva che comprende 25 pagine, preparata con la massima cura dal pool di avvocati a cui l'ad Marco Fassone si è affidato per scongiurare la massima punizione.Il verdetto è atteso per martedì 19. Tra i corridoi di via Aldo Rossi filtra maggior ottimismo rispetto al passato che ha messo in preventivo restrizioni sul mercato in entrata. In attesa del sacrificio di Donnarumma, il Monaco sembra aver scaricato Falcao pronto ora a dire di sì al club rossonero soprattutto se André Silva accetterà di andare a giocare nel Principato (Jorge Mendes sta lavorando da settimane a questo scambio) e se il Villareal pagherà i 15,5 milioni di euro al Milan per il cartellino di Carlos Bacca che tramite il suo agente ha ribadito la volontà di non tornare più in Italia.Capitolo rinnovi. Alessio Romagnoli è stato il primo di una lunga lista come annunciato da Marco Fassone. Il prossimo sarà Patrick Cutrone, pronto a mettere nero su bianco un accordo fino al 2023 a un milione di euro a salire. Poi Bonaventura (Raiola permettendo), Zapata (dopo il Mondile) e Storari che chiuderà la sua carriera con il Diavolo per poi fare il suo ingresso nello staff rossonero.In uscita Abate, Antonelli e Josè Mauri. Il diesse Massimiliano Mirabelli, che sarà costretto ad aumentare il monte ingaggi, conta di poter recuperare un tesoretto dalla partenza di Gustavo Gomez (8 milioni dal Boca Juniors) più i 5 milioni in arrivo dalla cessione di Verdi al Napoli (il Milan aveva il 20% sulla cessione dell'ex rossonero da parte del Bologna).Poi c'è Suso. L'Atletico Madrid vuole lo spagnolo rossonero e Jesus è disposto a tornare a giocare la Champions League. La clausola rescissoria dello spagnola è di 40 milioni. Non alta, ma sarebbe comunque una buona plusvalenza. Vedremo.