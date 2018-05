Milan, mezzogiorno di fuoco

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Dopo il no al settlement agreement, il Milan si è messo subito al lavoro per preparare un nuovo dossier da presentare il 7 giugno alla camera giudicante dell'Organo di Controllo Finanziario per Club Uefa. A esporlo davanti ai 5 giudici sarà ancora una volta l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone che cercherà di rassicurare l'Uefa portando nuove garanzie e probabilmente un nuovo piano di ricavi, diverso da quello respinto per l'ennesima volta dall'organo di controllo sul Fairplay finanziario.Una situazione che dovrà risolversi prima di fine giugno prima data per la composizione dei calendari di Europa League.E non saranno di certo di aiuto al Milan, nel giorno del giudizio, le indiscrezioni che dicono della possibilità di ricorrere da parte del club di via Aldo Rossi anche al TAS in caso di condanna. Voci dalla Svizzera, infatti, parlano già di una forte irritazione da parte di Ceferin, presidente Uefa dopo le dichiarazioni di Fassone in Lega post bocciatura.Intanto oggi alle 12 è in programma un delicatissimo Consiglio di Amministrazione. I piccoli azionisti sono in agitazione e chiederanno chiarezza sul progetto di Mister Li chiamato entro giugno a versare altri 43 milioni di euro, come parte restante della ricapitalizzazione da 60 milioni: la scadenza per la prima rata (da 10 milioni) sarebbe stata negli scorsi giorni ma i soldi non sarebbero arrivati, tranne una piccola parte. Secondo il Sole24Ore la parte più corposa dell'aumento dovrà arrivare entro fine giugno e il Milan al momento non ha problemi immediati di liquidità. Mentre continuano i rumors sull'ingresso di un investitore che affianchi Mr Li in Rossoneri Sport.Alcune banche, come Goldman Sachs, starebbero cercando una soluzione, ma l'operazione è molto complessa così come la possibilità che Stephen Ross, miliardario americano 78 enne e già padrone dei Miami Dolphins, possa diventare futuro proprietario del Milan.