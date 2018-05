Milan, manita da 6° posto

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Il Milan termina chiude con una manita alla Fiorentina: un 5-1 a San Siro che permette ai rossoneri di conservare il sesto posto che vale l'accesso diretto ai gironi della prossima Europa League. Il triplo doppio turno preliminare (6 gare dal 26 luglio al 30 agosto) toccherà all'Atalanta (ko 1-0 a Cagliari), giunta settima. Le aspettative di inizio stagione, dopo l'importante campagna acquisti, erano altre.Alla fine il Diavolo conferma il piazzamento dello scorso campionato con un punto solo in più (64 contro 63). Inducono invece a un maggiore ottimismo per il futuro i 39 punti conquistati nel ritorno da Rino Gattuso: un passo ampiamente da Champions League.«Ho rotto le scatole per 5 mesi, ma nessuno mi ha mai mancato di rispetto. Devo ringraziare il gruppo. Per la Champions dobbiamo aggiungere fisicità, cattiveria ed esperienza. L'ossatura c'è, dobbiamo rinforzarla anche lavorando sui giocatori che già abbiamo», afferma l'allenatore rossonero.«Gattuso ha fatto un lavoro straordinario», commenta il diesse Massimiliano Mirabelli, cui arriva la conferma della fiducia da parte della Sud con uno striscione di sostegno anche per l'ad Marco Fassone. Sarà un'estate diversa da quella scorsa sul piano del mercato. Da verificare se si ripeterà, e con quale esito, una telenovela sul nome di Gigio Donnarumma: «Non lo abbiamo messo sul mercato», così Mirabelli.A inizio partita San Siro ricorda Davide Astori. Il Milan subisce al 20' il gol viola di Simeone (scavalcato Donnarumma dopo assist di Chiesa), ma pareggia già al 23' con una punizione di Calhanoglu, che poi al 42' fornisce il cross per una bella torsione di testa di Cutrone. Al 49' c'è gloria anche per l'ex Kalinic (applaudito dal Meazza), mentre al 59' Cutrone sigla la doppietta personale sorprendendo Dragowski sul primo palo.Per Calhanoglu secondo assist della partita, per il 20enne attaccante comasco 10 gol in campionato e 18 in stagione, capocannoniere complessivo della squadra rossonera: «Un'annata indimenticabile per me. Resta il rimpianto per alcune partite, ma abbiamo dimostrato che uniti possiamo fare grandi cose», afferma il baby-bomber. Chiude al 76' Bonaventura, poi sostituito dall'esordiente primavera Torrasi.riproduzione riservata ®