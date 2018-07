Milan, Li versa i 32 milioni

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Colpo di scena. Yonghong Li sarebbe pronto a versare i 32 milioni di euro anticipati a fine giugno dal fondo americano e tenersi ancora il Milan, almeno fino a ottobre quando poi il presidente rossonero dovrà restituire il debito alla finanziaria di Paul Singer. Ma per quella data, Li spera di aver già ceduto la maggioranza del club ad investitori americani che hanno già dimostrato in queste settimane un forte interesse per il Milan. Il magnate italo-americano Commisso, la famiglia Rikkets e Stephan Ross rimangono a oggi i principali soggetti interessati a rilevare il club. Con chi non si capisce ancora. Di certo al momento non c'è ancora nessuna traccia del bonifico ma Li ha tempo fino a venerdì e basterà la prova della transazione bancaria per restare il presidente rossonero e non perdere milioni di investimenti.Di sicuro con la proprietà cinese ancora al comando, senza lo straccio nemmeno di un preaccordo con un nuovo investitore, sarà più difficile poter ribaltare al Tas la sentenza Uefa, un'esclusione dall'Europa che sembra per molti cosa fatta, impossibile da ribaltare.Il Tribunale dello Sport emetterà sua sentenza tra il 19-20 luglio, poi il Milan potrà cominciare a fare il suo mercato. Una campagna acquisti a dire il vero già cominciata con gli arrivi di tre parametri zero (Reina, Strinic e Halilovic), con la cessione di Gustavo Gomez al Boca Juniors. Ora toccherà probabilmente a Kalinic (una quindicina di milioni) dall'Atletico Madrid, poi a Bacca che dopo il rigore fallito con la Colombia (ha ricevuto minacce di morte) non ne vuole sapere di tornare in Italia.Ma il Villareal ha chiesto uno sconto che oggi Mirabelli non è ancora disposto a concedere. Il mercato del Milan comincerà con le cessioni illustre. Da capire quali perché Donnarumma non ha particolare richieste (il Liverpool sembra il solo club interessato) e su Suso c'è un veto di Gattuso che preferirebbe tenersi lo spagnolo in squadra. Difficile da vendere anche André Silva: Jorge Mendes non sembra più intenzionato a portare avanti lo scambio con Falcao. Mentre Locatelli è tentato dall'avventura al Sasuolo, visto che in rossonero è chiuso da Biglia. Staremo a vedere.(L.Ucc.)riproduzione riservata ®