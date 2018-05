Milan, la grande fuga i big pensano all'addio

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Inutile nasconderlo. In Casa Milan c'è preoccupazione per un no da parte dell'Uefa, non il primo (giusto ricordarlo), che blocca il mercato rossonero almeno fino a metà giugno. Una situazione non semplice da gestire con la squadra di Gattuso che il prossimo 9 luglio sarà già in campo per preparare la nuova stagione, la rincorsa alla Champions League. Ma con quale squadra? Inevitabile cedere a Raiola e alla volontà di Donnarumma di andare a giocare altrove, così come Bonucci corteggiato in Premier League.Il pericolo semmai è perdere anche chi fino a oggi non pensava di lasciare la maglia rossonera come Bonaventura e Suso. Il primo a lasciare il Milan dovrebbe essere Gigio: perso il Psg rimangono sul tavolo le offerte di Real Madrid e Liverpool. Dopo la finale di sabato entrambe approfondiranno il discorso: di certo i Reds si sono già fatti avanti con una proposta di poco superiore a 40 milioni di euro. Cifra respinta. Ma quando potere contrattuale avrà il Milan? Probabilmente dopo la metà di giugno molto meno... Ma perdere i suoi campioni a cifre diverse sarebbe un altro «danno d'immagine» che Fassone e Mirabelli non si possono permettere.Per questo dopo il no ricevuto dall'Uefa sul Settlement Agreement, l'amministratore delegato rossonero sta preparando le contromosse, lo sta facendo con un team di legali, tra cui gli avvocati Mattia Grassani e Roberto Cappelli, per studiare il report della Uefa e rispondere punto su punto con la speranza di non vedersi alla fine esclusi dall'Europa League.Intanto si starebbe muovendo qualcosa anche a livello di proprietà. L'ipotesi più accreditata è che Elliott Management Corporation, in credito di 303 milioni di euro più interessi verso A.C. Milan e la Rossoneri Sport Investments Luxembourg di Yonghong Li, possa possa decidere di rilevare il Milan e, successivamente, rimetterlo in vendita. Secondo Milano Finanza il Milan potrebbe essere rivenduto, per una cifra tra i 400 e i 500 milioni di euro, a una nuova cordata composta dalla banca Goldman Sachs, e da Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, squadra di football americano.riproduzione riservata ®