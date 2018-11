Milan, l'ombra di Wenger su Gattuso

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Non basta ancora il quarto posto a Rino Gattuso per allontanare definitivamente nuovi candidati alla panchina del Milan. L'ultima voce arriva da France Football che mette in serio dubbio la permanenza di Ringhio. «La situazione del Milan non è drammatica - scrive la nota rivista francese - tuttavia è ben lontana dalle aspettative dei nuovi azionisti». Questo è il motivo che avrebbe spinto Paul e Gordon Singer ad avviare i primi contatti con Arsene Wenger. L'allenatore francese (ex santone dell'Arsenal) che in rossonero potrebbe rivestire anche un ruolo manageriale insieme a Leonardo in vista della prossima stagione.Domani in Spagna senza Higuain (meglio non rischiare) si tornerà all'antica: tridente con Suso-Cutrone-Calhanoglu. Intanto si allontana il ritorno in campo di Andrea Conti squalificato per tre giornate dopo la partita di venerdì scorso con la Primavera di Lupi che è servita al difensore per testare la sua condizione dopo la lunga assenza per infortunio. Il terzino destro è stato squalificato per aver «raggiunto l'arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara» impedendo «al medesimo di chiuderne la porta che colpiva con due pugni; e per avere, nella medesima circostanza, rivolto all'arbitro una espressione ingiuriosa ed elevato grida che cessavano solo dopo i numerosi inviti del medesimo direttore di gara». Inibito anche Paolo Maldini che non potrà scendere negli spogliatoi domenica sera a San Siro con la Juve.