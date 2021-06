Milan, l'alto tradimento di Calha e Donnarumma Ora caccia al nuovo 10

Luca Uccello

Alto tradimento. Prima Gigi Donnarumma (ieri visite effettuate a Roma per il Psg), poi Hakan Calhanoglu che ha scelto di cambiare squadra ma non città. L'Inter cercava un numero dieci, ora lo vuole il Milan. «Abbiamo fatto un'offerta che ci sembra il massimo di quello che siamo pronti a pagare, se lui trova altre soluzioni buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto. Ognuno è libero di fare le scelte che crede, da parte del Milan nessuna recriminazione». Parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto a La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento, sorpreso dell'addio di Calhanoglu. Tocca a lui dare la sensibilità di come si sente il Milan oggi. Un Diavolo che sta già guardando avanti. Ora serve un sostituto e Paolo Maldini sembra averlo individuato in Mattia Zaccagni.

Trequartista, centrocampista centrale e anche mediano all'occorrenza. Un giocatore esploso con Ivan Juric, pronto ora a 26 anni a fare il salto di qualità. «Noi poniamo un limite al costo dei nostri giocatori, oltre questo ognuno è libero di fare ciò che crede». E così è stato anche per Gigio. Anche in questo caso nessun dramma. «Mi sembra che il Milan abbia trovato una eccellente soluzione per il suo portiere, e Donnarumma proseguirà la sua carriera da professionista in un altro club. Quindi tutto bene».

Altro mercato. Secondo la BBC il Milan sta facendo il possibile per poter riavere dal Manchester United Diogo Dalot. Serve però uno sforzo da parte rossonera. Freddezza del Barcellona per la richiesta di prestito secco di Firpo. Il club blaugrana vorrebbe che venisse inserito, anche in questo caso, almeno il diritto di riscatto. In uscita ufficiale Laxalt alla Dinamo Mosca.

