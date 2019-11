Milan-Juve 2-2: Ganz salvo al 93' grazie a Vitale

Massimo Sarti

MONZA - Il Milan di Maurizio Ganz non ha permesso alla Juveun'anticipata fuga scudetto. Il big-match del Brianteo (peccato per il terreno pesante a causa della pioggia) tra la seconda e la prima della serie A femminile è terminato 2-2 davanti a 3500 spettatori. Le rossonere hanno agguantato il pari con una zuccata di Vitale al 93', dopo che le bianconere si erano portate due volte in vantaggio. Al 20' sfortunata autorete della milanista Fusetti, rimediata al 50' da una zampata della slovena Conc. Juve di nuovo avanti all'81' grazie ad una fuga vincente della ceca Staskova, «ma le mie ragazze hanno grande cuore. Se la sono giocata a viso aperto», ha dichiarato un soddisfatto Ganz. Juventus sempre in testa, a +2 sul Milan e a +3 sulla Fiorentina dopo 6 giornate. «Il campionato resta apertissimo», ha detto l'allenatrice bianconera Rita Guarino. Pura verità.

