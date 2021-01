MILAN-INTER NON FINISCE MAI

Luca Uccello

Domani l'Atalanta, derby a distanza con l'Inter: per il primo posto, per il titolo di campione d'inverno. Poi, martedì a San Siro il derby vero, quello di Coppa Italia. Quello che vale la semifinale, un piedino nella finalissima di Roma. Quest'anno è Milan contro Inter. Lo sarà fino alla fine. Sarà Pioli contro Conte, Ibrahimovic contro Lukaku e ora anche Mandzukic contro Lautaro. Si perché se non fossi stato pronto subito sarei rimasto a guardare la tv, Marione non sa dire quanti minuti abbia nella gambe ma il croato è convinto di poter incidere fin da subito. E di avere ancora quattro anni davanti come calciatore, se continuerà a sentirsi così. Marione è pronto e si candida per un ruolo da protagonista nel Milan di oggi, fin da domani quando andrà a sedersi in panchina, pronto a tornare utile, magari nella ripresa. Giocherà, le scommesse sono aperte. Un altro leader per un Milan che lotta per tutto, scudetto compreso. Lui e Ibra possono fare tutto: E' importante incutere timore agli avversari e proteggere i compagni più giovani. Serve anche questo e io sono assolutamente pronto. Una squadra che potrà contare nuovamente su Theo Hernandez (falso positivo) Krunic e Rebic finalmente negativizzati (erano fermi dal 6 gennaio scorso). Resta in quarantena solo Hakan Calhanoglu. Per martedì sarà l'unico indisponibile insieme a Gabbia e forse ancora Bennacer: Ragazzi non vedo l'ora di tornare, per dare tutto per voi e per la maglia! Ancora un po' di pazienza, questo il suo messaggio social che sembra allungare i tempi del suo ritorno in campo. Pazienza, ci sono Tonali, Kessie, Meite e Krunic. C'è abbondanza. Per domani invece bisognerà sostituire anche capitan Romagnoli. Ma Kalulu dà ampie garanzie come ha più volte sottolineato lo stesso tecnico rossonero.

Capitolo mercato. Dopo Meite e Mandzukic, il Milan ha chiuso anche per Fikayo Tomori: il difensore centrale arriverà dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. L'obiettivo è portarlo in panchina domani pomeriggio contro l'Atalanta. Una corsa contro il tempo. Problemi per arrivare invece a Junior Firpo che avrebbe chiesto una pausa di riflessione. Il ragazzo è appena diventato papà e la sua compagna non può lasciare Barcellona. Il Milan può aspettare ancora qualche giorno. Ma Maldini e Mascara stanno muovendosi per un piano B



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA