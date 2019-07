MILAN IN STILE REAL

Luca Ucello

MILANO - Maldini e Boban ci provano. Tenteranno di costruire un Real Milan, un squadra reale. Da Madrid è arrivato Theo Hernandez. Terzino sinistro di 21 anni che Florentino Perez ha deciso di sacrificare per una ventina di milioni. Un giocatore scelto da Maldini, una scommessa che vuole assolutamente vincere. Il francese è già giunto a Milano, ha già svolto metà delle visite mediche di rito (l'altra metà terminerà questa mattina) ed è pronto a dimostrare che puntare su di lui non è stato un errore. La scorsa stagione l'ha disputata interamente con la maglia del Real Societad dove ha giocato 24 partite riuscendo a realizzare una rete (contro il Levante) con due assist. Casualmente non ha mai giocato con il suo Real Madrid. Ma Hernandez nei desideri rossoneri non dovrebbe essere l'unico arrivo dalla Casa Reale. Piace, da sempre il campione d'Europa della Roja Dani Ceballos, anche se in questo caso l'operazione è molto più complicata per i costi (almeno 45 milioni di euro) e per gli interessi di Perez che vorrebbe mantenere un controllo sul giocatore, un diritto di recompra stile Morata. A Casa Milan è passato Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid che ora lavora da intermediario con Vlado Lemic, agente che gestisce giocatori come Lovren, Modric e Matic. L'obiettivo dichiarato per la difesa è Dejan Lovren, difensore centrale che il Liverpool è pronto a cedere. Ma per il cartellino del croato i Reds vogliono almeno 20-25 milioni di euro. Inutile nascondere che si sia parlato anche di Modric, un anno fa dato vicinissimo all'Inter. Oggi il centrocampista croato, 34 anni a settembre, potrebbe decidere di lasciare la Liga per una nuova e ultima avventura. Il peso di Boban sarebbe fondamentale nella decisione di Modric ma tra costo del cartellino e ingaggio diventerebbe per i rossoneri un'operazione difficile da sostenere. Difesa e centrocampo sono i reparti che preoccupano maggiormente Giampaolo che tra una settimana rischia di avere una squadra incompleta. A preoccupare maggiormente il tecnico rossonero è la difesa su cui invece punta molto. Fin qui ci saranno Romagnoli, Musacchio, Calabria, Conti e l'ultimo arrivato Theo Hernandez. Cinque su cui puntare certamente più uno tra Strinic, Ricardo Rodriguez e Laxalt. Uno, perché gli altri due se ne andranno. Il Milan deve fare cassa e senza Europa, una riserva è più che sufficiente.

riproduzione riservata ®

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA