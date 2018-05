«Milan in Europa League? Gli obiettivi erano altri»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - I tifosi del Milan lo hanno votato, Alessio Romagnoli, ha stravinto il Premio Gentleman dedicato al Milan. L'ha vinto lui, non Bonucci, non Biglia e nemmeno Suso o Bonaventura, figuriamoci Donnarumma. Significa tanto, vuol dire che Alessio è stato riconosciuto, al di là della sua correttezza, il giocatore più importante di questa squadra, il giocatore su cui ripartire, costruire un grande Milan.Pagato tanto (secondo Berlusconi) ma non troppo (secondo Galliani), voluto fortemente da Mihajlovic, oggi Alessio è diventato un leader («Non è vero, Leo è fortissimo e devo imparare tanto da lui») e come tale non si è nascosto dietro un obiettivo mancato.«Puntavamo a qualcosa di più, alla Champions League, non possiamo negarlo, ma siamo stati bravi a raggiungere l'obiettivo minimo dell'Europa League. Ora dobbiamo mantenere il sesto posto». E per farlo serve non sbagliare niente negli ultimi 90' con la Fiorentina: «Dobbiamo vincere a tutti i costi, loro non ci regaleranno nulla. Dobbiamo farlo anche per i tifosi, speriamo che ce ne siano tanti domenica a San Siro».Una vittoria che significherebbe anche «fare una settimana in più di vacanza e andare direttamente ai gironi di Europa League senza giocare i preliminari». Un successo che sarebbe un giusto premio anche per Gattuso: «Ci ha messo a posto sotto diversi punti di vista e in campo si è visto. È uno schietto e sincero, conosce bene il mondo Milan e questo è stato importante per tutti».E grazie anche a lui «abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo un gruppo giovane. Speriamo di continuare a crescere e acquisire sempre più esperienza perché per vincere serve anche quella...». E il Milan oggi sembra averlo capito. I giovani ci sono già, ora serve gente esperta, i campioni alla Cavani. Dalla Francia dicono che il Milan stia parlando con il giocatore. Staremo a vedere.riproduzione riservata ®