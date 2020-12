Milan imbattuto e primo, però annaspa se non c'è il leader: Rebic e Leao bocciati

Luca Uccello

Con Zlatan Ibrahimovic in campo si vince (quasi) sempre. Senza in campionato si fa solo più fatica, anche se resta l'imattibilità per la Pioli-band. E le due ultime gare con Parma e Genoa ne sono la chiara dimostrazione. Anche senza lo svedese dalla propria parte però il Milan non ha fatto fatica a buttarla dentro: 14 le reti con Ibra in campo, 13 con lui fuori, sempre per infortunio. Con lo svedese nell'undici titolare sono arrivate 4 vittorie e due pareggi (Roma e miglior Verona), senza ancora 4 vittorie e due pareggi (quasi) in fotocopia, ma con Parma (a san Siro) e Genoa (a Marassi), due squadre in lotta non retrocedere.

La dipendenza da Ibra è da ricercare altrove. Nella sua capacità di rendere tutto più facile grazie al suo gioco, alla sua leadership da accentratore, grazie anche al suo indiscusso talento. Sono dieci le reti in campionato di Zlatan con quattro doppiette. E pensare che il Milan, di reti, in tutto il campionato fin qui ne ha segnate in totale 27. Dietro lo svedese c'è Frank Kessie, diventato nel frattempo rigorista con 4, poi il cecchino Theo Hernandez con 3. E gli altri attaccanti? Rafael Leao è fermo a due (doppietta con lo Spezia), Brahim Diaz 1 (Crotone) come Hauge e Castillejo. Ante Rebic tuttora fermo a zero, così come Hakan Calhanoglu che però chiede 5 milioni di euro d'ingaggio a stagione.

Insomma, le grandi fatiche rossonere ad allungare in classifica e tenere lontana l'Inter dipendono ancora una volta da una squadra che senza Ibrahimovic si trasforma, cambia potenziale. A far sorridere Pioli non c'è solo la classifica con 28 punti e il confronto con una anno fa quando il suo Milan era quattordicesimo in classifica con 13 punti (oggi è a +15). A far sperare il tecnico rossonero c'è il possibile ritorno di Zlatan contro la Lazio. Con il Sassuolo è ancora dura, proprio come per Kjaer.

Vedremo ma intanto il Milan deve ritrovare Rebic sta rivivendo il blockdown di un anno fa e Leao. Il portoghese contro il Genoa è sembrato la versione finale di Niang. Chissà se diventerà mai un cigno

