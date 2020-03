MILAN, IL LUNGO ADDIO

Luca Uccello

MILANO - Sta per nascere un altro Milan. Il quarto dopo l'addio di Silvio Berlusconi. Da quello made in Cina con Fassone e Mirabelli al primo Governo Leonardo-Maldini, sempre sotto l'influenza di Ivan Gazidis.

Poi quello formato da Boban e Maldini. E ora uno tutto a immagine e somiglianza dell'amministratore delegato voluto fortemente dalla famiglia Singer. Una scelta che non ha portato nessun risultato ma che continua a godere della fiducia incondizionata della proprietà statunitense.

Sta per nascere una dirigenza senza il Milan nel cuore, senza nemmeno conoscere come funziona il campionato italiano, il suo calcio. Intanto il Diavolo perde posizioni. Nel ranking Uefa il club rossonera si colloca all'81esimo posto. Ma ormai Gazidis ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Zvonimir Boban, la settimana prossima potrebbe essere quella dell'addio, di chiudere ogni possibile rapporto anche con Paolo Maldini che sicuramente, forse anche prima, dirà addio al suo Milan, al suo progetto. Con loro saluterà anche Ricky Massara, già alla ricerca di un'altra squadra.

Gazidis ha scelto in piena autonomia il tecnico del Milan della prossima stagione, cioè Ralf Rangnick. Un allenatore che il manager sudafricano voleva già ai tempi dell'Arsenal come sostituto di Wenger in panchina. Ma non solo. L'attuale ad rossonero potrebbe promuovere due suoi uomini arrivati a Casa Milan in questi mesi. Uno è quello di Hendrik Almstadt, oggi braccio destro di Gazidis. L'altro è Geoffrey Moncada, il capo del settore scouting che potrebbe lavorare a stretto contatto con Rangnick. Dopo Boban anche Maldini ha deciso di alzare la voce.

Lo ha fatto contro Massimiliano Mirabelli che lo aveva rimproverato di non avere fatto la gavetta con il paragone «è come un medico che non ha fatto la scuola elementare» e di non aver mantenuto la promessa di riportare il Milan ad alto livello.

L'ex capitano rossonero ha deciso di rispondergli attravverso l'Ansa: «A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica». Amen.

