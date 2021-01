Milan, Ibrahimovic a tutti i costi Leao squalificato per Cagliari

Luca Uccello

Rafael Leao non ci sarà a Cagliari tra sette giorni: squalificato. In Sardegna mancherà pure Ante Rebic. Due assenze di peso per il Milan che verranno egregiamente compensate dal ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha dimostrato di aver recuperato, è sceso in campo nei minuti finali con il Torino sabato e domani è pronto a ripetersi anche in Coppa Italia, nuovamente contro l'ex Giampaolo che ha già annunciato turnover, quello che farà probabilmente e nel possibile il suo collega di panchina. Quanto giocherà Ibra lo deciderà Pioli, ma saranno minuti utili per lui, per migliorare ulteriormente la sua condizione, in vista della sfida decisamente più importante di lunedì prossimo a Cagliari. Per mantenere il +4 sull'Inter, tenere lontano in classifica Juventus e Roma serve continuare a vincere, non perdere punti per strada.

E quella contro Di Francesco è una partita che il Diavolo deve fare sua. E con Ibra sarà sicuramente più semplice Capitolo rinnovi. Prima di sedersi al tavolo per trattare quelli di Conti, Calabria, Kessie e capitan Romagnoli, Maldini e Massara devono mettere nero su bianco gli accordi con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Se per il portierone rossonero il Milan può contare sulla volontà del giocatore ed essere relativamente tranquilli (bisognerà comunque alzargli la parte legata ai bonus e portare il suo ingaggio sopra i sette milioni e mezzo di euro netti a stagione), il discorso è decisamente diverso per il turco. Hakan a Milano sta bene, vorrebbe rimanere ma vuole un contratto diverso, molto più ricco di quello attuale. Ha sparato alto, anzi altissimo per poi fare un passo indietro.

Di sicuro il Milan per tenersi Calha dovrà fare uno sforzo economico importante.

Ne vale davvero la pena? Per i tifosi e non solo, decisamente sì. Curiosità: il Milan non si ferma più, va veloce. Un anno fa, dopo 17 giornate di campionato, aveva 21 punti in classifica (erano al decimo posto insieme al Torino). Oggi, la squadra di Pioli ne conquistati 40. Punti arrivati grazie a 12 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Quella con la Juventus.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA