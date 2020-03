«Milan, Gigio o Romagnoli? Io sacrificherei il capitano»

Luca Uccello

MILANO - Tra Donnarumma e Romagnoli? Luca Pellegrini, capitano dello (storico) scudetto della Sampdoria, oggi voce tecnica di Sky, non ha dubbi. «A malincuore sacrificherei Alessio perché Donnarumma è l'eccezione, Romagnoli no. Gigio è un predestinato, destinato a finire dell'Olimpo dei numeri, un difensore si può sostituire con maggior facilità».

Nessuna bocciatura «perché Romagnoli è un punto di forza di questo Milan», e perché «ha le potenzialità per diventare un grande difensore. Quando è passato dalla Samp al Milan vedevo in lui il limite di saper difendere in campo aperto». Un po' è cresciuto ma non quanto ci si potesse aspettare. «Adesso gli manca quell'ultimo step per diventare il difensore non un difensore. Devi diventare leader assoluto della difesa. Per esserlo non devi sbagliare mai o quasi mai. Devi essere davvero impeccabile. La fascia da capitano che sta portando serve per crescere ma non basta, serve la perfezione per diventare un campione».. Non aver avuto un campione al suo fianco sicuramente non ha aiutato la sua crescita. «Ha avuto la sfortuna di non avere avuto una guida al suo fianco. Se avesse avuto Nesta, uno più bravo sarebbe migliorato, gli avrebbe dato dei consigli utili per la sua carriera». Amen.

Giovedì 26 Marzo 2020

