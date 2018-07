Milan, Gattuso vola alla scoperta di Elliott

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - L'International Champions Cup in America sarà l'occasione per Rino Gattuso per conoscere il nuovo proprietario del Milan, Paul Singer, azionista di maggioranza del fondo Elliott Management. Un incontro per stringersi la mano, conoscersi di persona, parlare del presente e del prossimo futuro rossonero.Il fondo americano non ha mai nascosto la grande stima e fiducia nell'allenatore con un forte Dna rossonero.Non ha mai nascosto nemmeno che il progetto Milan si affiderà a lui. Ma a Gattuso questo non basta, vuole avere rassicurazioni anche sul mercato, sulla squadra e sulle ambizioni. In Usa probabilmente si parlerà anche di obiettivi. Sarà più semplice farlo perché il Milan conoscerà il suo destino in Europa (giovedì il Tas di Losanna dovrebbe esprimersi e confermare l'esclusione del clun dalla prossima Europa League), sabato il Cda che dovrebbe proclamare Paolo Scaroni come presidente.Verranno nominati anche altri tre membri del consiglio di Casa Milan, uomini di fiducia di Elliott. E di fiducia dovrà essere anche il prossimo amministratore delegato (non sarà più Fassone), il direttore generale con il nome di Leonardo proposto ma discusso fortemente da parte dei tifosi, certamente quelli più accesi. Per questa ragione sull'ex dg del il fondo americano farà un'approfondita riflessione. Per questa ragione si è fatto anche il nome di Ivan Gazidis, oggi direttore esecutivo dell'Arsenal.Il tempo c'è, non manca per scegliere. Il Milan partirà domenica e farà ritorno in Italia il 6 agosto dopo aver affrontato il Manchester United di Mourinho il 25 luglio, il Tottenham il 31 e il Barcellona di Messi il 4 agosto a Santa Clara, in California.Due settimane decisive anche per il mercato con le uscite in primo piano: da Bonucci , nel mirno di Psg e United a Kalinic (piace all'Atletico Madrid: prestito con riscatto a 18 milioni secondo Marca). Mentre l'ad Fassone e il ds Mirabelli sono volati a Londra, dove oggi incontreranno Elliot: ulteriori novità in vista?