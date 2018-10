Milan, Gattuso sotto pressione

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Betis Siviglia domani, Sampdoria domenica e il recupero con il Genoa mercoledì. Tre gare non impossibili che diventano fondamentali per chiudere il mese di ottobre senza avere altri rimpianti. Perché il derby ormai è andato. A essere rimaste lì sul campo sono ancora le critiche dei tifosi a squadra e allenatore, quelle al mercato di Leonardo (e Maldini) e la pressione che si è creata nuovamente sulla panchina di Rino Gattuso. Guardando la classifica la situazione non è drammatica, anzi. Con i tre possibili punti in più da strappare a Juric (il Genoa però ha fermato la Juve) oggi il Milan sarebbe al quinto posto a tre punti dalla Lazio (quarta) e quattro dall'Inter (terza).Insomma, il passo del Diavolo pur se zoppicante contro le piccole e disastroso con le grandi (sconfitte con Napoli e Inter, unica vittoria con la Roma nel recupero) sta rispettando gli obiettivi di inizio stagione.A preoccupare maggiormente oggi è il passo indietro nel gioco e i continui errori dei singoli: da Donnarumma a Romagnoli, da Biglia a Calhanoglu. Giocatori su cui Fassone e Mirabelli si erano fatti forte un anno fa. Giocatori su cui anche questo nuovo Milan a stelle e strisce ha deciso di puntare investendo però sul mercato altro denaro fresco per arrivare ad altri giocatori ancora per migliorare questa rosa e renderla decisamente più competitiva.Su questo si può discutere a lungo ma perché oggi Higuain a parte tutti gli altri fanno rigorosamente panchina? L'unico acquisto su cui non si può fin qui discutere è quello dell'attaccante argentino che nel derby ha sofferto più di tutti la mancanza di palloni giocabili. Palloni che non gli sono mai arrivati. Il Milan rispetto al girone di ritorno di una stagione fa, quando viaggiava a braccetto con Juventus e Napoli oggi sembra camminare a passo lento. Troppi gli errori contro squadre cosiddette piccole, troppi i gol presi a difesa schierata, vedi l'ultimo contro Icardi. Gattuso e il Milan hanno una settimana esatta per riportare la bilancia a proprio favore, per allontanare l'ombra di Conte (e pure di Donadoni) e soprattutto gettare via un'altra stagione che senza Champions sarebbe disatrosa.riproduzione riservata ®