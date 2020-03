Milan flop: pazzesca svalutation

Luca Uccello

MILANO Il Milan prima di Giampaolo poi di Pioli ha perso valore. Quasi 100 milioni in meno. Una cifra non da poco in un momento di crisi anche di risultati, dove l'Uefa presto tornerà a guardare i bilanci rossoneri.

Il valore della rosa del Diavolo, la scorsa estate, era attestato a 493 milioni di euro, mentre la valutazione registrata il marprimozo parla di 398,5 milioni di euro. Ben 94,5 milioni di euro in meno, con una svalutazione in percentuale del -19,2%. Secondo i parametri di Transfermarkt', sono 13 i giocatori su 24 ad aver subito una flessione di mercato, oltre che dal punto di vista tecnico, da quello della valutazione del cartellino.

Uno su tutti è Franck Kessie. La sua valutazione è scesa a 25 milioni di euro rispetto ai 33 dello scorso giugno. Stesso discorso per un altro ex Atalanta: Andrea Conti sceso a 15 milioni scarsi. Chi di milioni invece è destinato a riguadagnarli è Mattia Caldara che appena rientrato a Bergamo, da Gasperini, è tornato a giocare, a essere un giocatore fondamentale.

Il suo rimarrà un mistero. Svalutato anche Davide Calabria, il suo valore oggi si aggira sui 12 milioni di euro a fronte dei 20 della scorsa estate. Nelle svalutazioni doc' c'è quella di Piatek, quella di chi ha fallito nel Milan.

Tra i giocatori che hanno perso valore e difficilmente potrà recuperali in tempo per il prossimo mercato estivo è Lucas Paquetà: costato 40 milioni di euro oggi ne vale 25. Leonardo a gennaio ne aveva offerti appena 20. Certo c'è da considerare anche l'altra faccia della medaglia, composta dal trio Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Matteo Gabbia, che hanno reso anche oltre le aspettative. Il terzino francese ad esempio, è salito dai 18 milioni di euro estivi ai 40 attuali. Stabili Donnarumma e Romagnoli.

