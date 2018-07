Milan e Inter, la partenza è soft

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Il derby della Madonnina il 21 ottobre, alla nona giornata. Milan e Inter una contro l'altra piuttosto presto in campionato, dopo una partenza soft nella prima giornata, il 19 agosto (anticipi e posticipi ancora da decidere), con i rossoneri in casa col Genoa e nerazzurri in trasferta col Sassuolo. Ma già alla seconda giornata, il 26 agosto, si fa dura: il Milan va al San Paolo dal Napoli dell'ex Carlo Ancelotti, mentre anche per l'Inter l'ostacolo è di quelli da prendere con le molle: c'è il Toro di Mazzarri al Meazza, una delle squadre che meglio si è mossa, fin qui, sul mercato. La strada verso il derby del girone di andata continua in salita per il Milan perché il 2 settembre i rossoneri ospitano la Roma di Di Francesco; poi sosta il 9 per la Nazionale e si ritorna il 16 a Cagliari. Il 23 c'è l'Atalanta al Meazza. Poi Empoli e Sassuolo in trasferta, il Chievo in casa e quindi il derby. L'Inter sembra avere un cammino un po' più semplice: a Bologna nella terza giornata, poi il Parma in casa, la Sampdoria a Genoa, e ancora in casa Fiorentina e Cagliari; ancora a Ferrara con la Spal e quindi la stracittadina.Grande curiosità per la Juve di Cristiano Ronaldo che esordisce col Chievo Verona da favorita. Sarà la prima di CR7 in serie A. Il calendario va in salita con la Lazio allo Stadium. Il Napoli dell'ex Ancelotti sarà a Torino nella settima giornata, il 30 settembre. Tutto sommato il calendario della Juve sembra il migliore tra le grandi. Arrivano tardi i big match: il Milan in trasferta l'11 novembre (12a giornata), l'Inter in casa il 9 dicembre nel 15° turno e il derby il 16 dicembre (16° turno). Poi, quasi a Natale, il 22 dicembre, l'attesissimo Juve-Roma.riproduzione riservata ®