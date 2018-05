Milan, Donnarumma è di nuovo un caso

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Obiettivo Europa raggiunto ma non basta. Il diesse Mirabelli vuole di più, vuole costruire un grande Milan, magari con Andrea Belotti arrivato a Milano per il Premio Gentleman e seduto vicino al tavolo della squadra dei suoi sogni. «Non parliamo di giocatori di altri club. Dobbiamo concludere la nostra corsa, domenica raggiungeremo 57 gare, nessuno ha giocato come noi. Dobbiamo solo pensare a chiudere il sesto posto. Abbiamo le idee chiare su cosa fare con Rino Gattuso». Idee chiare anche su Donnarumma: «È un nostro patrimonio, ci auguriamo che rimanga con noi. Così come per gli altri giocatori. Valgono due regole. Se un giocatore esprime la volontà di andare via ci vuole un club che soddisfi le esigenze del Milan. Gigio non è venuto da noi a dirci che vuole andare via. Noi stiamo lavorando per rinforzare la squadra e non per smantellarla».Il direttore sportivo respinge ancora una volta tutte le polemiche, le critiche e i dubbi sul valore del portiere rossonero. Il futuro di Gigio? «Donnarumma è un patrimonio del calcio italiano, vale tantissimo. Conosciamo il mercato, pensiamo che valga veramente tanto. Non abbiamo messo in preventivo il fatto di venderlo. Una cosa del genere ci spiazza. Aspettiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Questo vale per tutti».Stesso discorso per gli altri uomini mercato. E chi viene al Milan deve avere voglia di rossonero. «Puntiamo su giocatori che intendono partecipare al nostro progetto. Vogliamo gente convinta».Di sicuro «l'estate sarà intensa, magari non con la sequenza di acquisti dell'anno scorso. Dobbiamo lavorare su quanto allestito l'anno scorso. Si è costruita una squadra giovane, abbiamo fatto tante cose buone. Sappiamo che una formazione si costruisce con più mercati. L'importante era mantenere un'ossatura giovane per costruire un futuro vincente».