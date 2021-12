Milan, domenica horror: il derby (3-0) alle nerazzurre

Marco Zorzo

Basta mezz'ora all'Inter targata Rita Guarino per far suo il derby in trasferta al Vismara. Il Milan di Maurizio Ganz vive, invece, il suo pomeriggio horror e manca così il salto al secondo posto, dopo il ko del Sassuolo con la Juve. Anzi, le rossonere scivolano al quarto posto, superate della Roma, con le nerazzurre che si portano a una lunghezza (21 a 22) dalle cugine. Dopo un discreto avvio milanista, ecco l'Inter che rompe l'equilibrio con Kathellen, che svetta sopra tutte e porta in vantaggio l'Inter. Raddoppio 10' più tardi: gran gol di Ajara, conclusione dalla lunghissima distanza che termina sotto il sette. E al 32' il tris è servito dagli 11 metri: mano di Adami e Karchouni realizza il penalty con uno scavetto. Derby, in pratica morto e sepolto per un Milan inguardabile. Giacinti prima del riposo coglie la traversa a tu per tu con il portiere. Nella ripresa le rossonere provano a scuotersi: tre occasioni, ma Durante fa buona guardia.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA