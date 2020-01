Milan diviso tra felici e scontenti da Ibrahimovic al trio scomodo

Luca Uccello

MILANO - Felici (Castillejo, Rebic e Rafael Leao) e scontenti (Paquetà, Suso e Piatek). Il Milan che ha ripreso Zlatan Ibrahimovic ha ricominciato a fare punti, a scalare la classifica, a rivedere l'Europa come un obiettivo possibile. Un arrivo fondamentale per tutto lo spogliatoio, soprattutto per chi giocava meno e da San Siro riceveva solo fischi.

«Ha 38 anni, ma è sempre il primo. Se uno come Ibra che ha vinto tutto fa queste cose, tu che ti chiami Castillejo non lo fai? Per forza. È un giocatore molto esigente, ti fa tirare fuori tutto quello che hai, stiamo giocando con un campione. È un leader, non cerca solo di fare gol ma anche di far vincere la squadra. Lui è un giocatore fatto così».

Chiaro lo spagnolo, felice del Milan. Ibra ha riportato il sorriso ma inevitabilmente ha creato malumore in chi oggi non gioca più, chi fino a ieri sembrava indispensabile. Non è più così. Non lo è Lucas Paquetà, come Suso e nemmeno Piatek.

A Casa Milan dopo essersi presentato di persona Suso (che non ha ancora deciso da chi farsi rappresentare) è arrivato anche l'agente del brasiliano, Eduardo Uran. Si è parlato della possibilità di andare a giocare al Parco dei Principi ma le condizioni di Leonardo non convincono ancora il Milan deciso a resistere. Roma e Siviglia si muovono in punta di piedi per Suso.

Un giocatore che piace ma non abbastanza per investire milioni di euro. Entrambe l'hanno chiesto in prestito, entrambe hanno ricevuto un no. E poi c'è Piatek. L'attaccante da 35 milioni di euro (12 mesi fa) non ha mercato se non a cifre inferiori.

Il Milan di oggi non si può permettere minusvalenze a bilancio. Senza una cessione si allontana anche la possibilità di arrivare a Dani Olmo. Per lo spagnolo si è aperta un'asta. Operazioni in difesa in attesa che si sblocchi la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbache: via Matteo Gabbia direzione Parma, dentro Jean Marcelin dell'Auxerre, difensore francese classe 2000.

A Casa Milan si è presentato l'agente Alessandro Luci per discutere la possibilità di far arrivare fin da subito il difensore centrale che fin qui ha giocato 14 gare di Ligue1. Interessamenti anche per Florentino Luis del Benfica e Trincao del Braga.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

