«Milan, devi crescere»

Luca UccelloMILANO - Peggio di Montella, meglio con i cinesi. Il nuovo Milan di Gattuso, quello a stelle e strisce fatica a prendere il volo in classifica. I numeri non mentono: dopo le prime quattro partite (da recuperare il 31 ottobre la sfida col Genoa a San Siro), la squadra rossonera ha raccolto oggi in campionato appena cinque punti (una vittoria con la Roma, due pareggi e una sconfitta con il Napoli). Un anno fa, con Vincenzo Montella in panchina, i rossoneri avevano raccolto nove punti dopo le prime quattro gare di campionato (vittorie con Crotone, Cagliari, Udinese e sconfitta con la Lazio per 4-1), dodici dopo le prime cinque (successo con la Spal).Numeri che confermano i problemi di una squadra che deve cambiare prima di tutto la sua mentalità, deve farlo il prima possibile se vuole rispettare i piani societari.Ma nessuna illusione Champions perché «se andiamo a vedere gli ultimi 5 risultati del Milan negli ultimi anni stiamo parlando di un ottavo, un decimo, un settimo, due sesti posto consecutivi. Sono cinque anni dove sei stato più o meno in quella zona. Tante volte diventa difficile uscire da quello». Parole di Leonardo che ci ha messo la faccia, certo che per vincere certe partite «ci vuole convinzione, perché io penso che abbiamo ancora tanto da crescere. Ci sono tante cose positive, anche, ma ancora non siamo grandi». Non basta Higuain e forse nemmeno la grinta di Gattuso.Nessuno punta ancora il dito sull'allenatore, ma quando le cose non vanno come previsto ecco che all'improvviso si fa il nome di Antonio Conte, un tecnico capace di vincere dove gli altri non riescono. Una possibilità che al momento né Leonardo, né Paolo Maldini vogliono ancora prendere in considerazione. La squadra è unita, sta tutta con Rino. E il messaggio di Suso, intervenuto su Instagram, lo dimostra: «Tutti insieme, con rabbia. Cancelliamo le incertezze. È il momento di svoltare». E bisogna fare in fretta, a comincuare proprio da giovedì sera a Empoli.riproduzione riservata ®