Milan devastante ma non basta va ai preliminari di Europa League

Massimo Sarti

A Marassi, contro una Sampdoria già salva, va in scena l'ennesima brillantissima replica del Milan post lockdown. Un 1-4 senza troppe discussioni, che mantiene i rossoneri imbattuti dopo la ripresa del campionato: otto vittorie e tre pareggi, 12 gol subiti e ben 32 realizzati. Un ruolino di marcia da Champions League orchestrato dalla squadra di Stefano Pioli. Che varrà però appena i preliminari di Europa League. Il successo della Roma a Torino sui granata rende il quinto posto dei giallorossi irraggiungibile per il Milan, a -4 in classifica quando manca solo l'ormai ininfluente match di sabato sera a San Siro con il Cagliari.

In attesa di capire quando comincerà la nuova serie A, il Diavolo ha già la certezza il 17 settembre di dover disputare il primo degli eventuali tre turni secchi (gli altri saranno il 24 settembre ed il 1° ottobre) per conquistare i gironi di Europa League.

A Genova ancora Milan ai piedi di Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta, al 4' di testa e al 58' in contropiede su assist di Calhanoglu. Lo svedese tocca le 10 reti stagionali, di cui 9 in serie A. In totale in campionato in rossonero sono 51, oltre alle 57 con l'Inter: è il primo nella storia ad aver superato quota 50 in A con entrambe le compagini della Madonnina.

Questo è il passato, ma Ibra guarda avanti: «Sono come Benjamin Button, sono sempre stato giovane, mai vecchio. Mi dicono che sono vecchio e mi stanco, ma mi sto solo riscaldando», ribadisce ridendo. «Pioli? Su di lui solo cose positive. Ha fatto un gran lavoro, sotto il fuoco perché non sapeva il suo futuro. La squadra crede il lui, il rinnovo è meritato».

L'attenzione si sposta ovviamente sulle trattative per il rinnovo di Ibrahimovic. Una firma che i tifosi del Milan attendono, insieme al prolungamento di Hakan Calhanoglu, giunto a nove assist al Ferraris dopo aver anche siglato il provvisorio 0-2 (decisiva la revisione al Var, inizialmente l'arbitro Pasqua aveva fischiato un inesistente fallo del turco su Vieira). Il poker rossonero è di Leao al 92', altro gol di ottima fattura. Come il provvisorio 1-3 del baby norvegese della Samp Askildsen. Tiro imprendibile per Donnarumma, che in precedenza si era prodotto in ottimi interventi, parando anche a Maroni il secondo rigore in pochi giorni (il quarto stagionale) dopo quello intercettato venerdì scorso all'atalantino Malinovskyi a San Siro. A proposito di rinnovi di peso, c'è pure la questione riguardante Gigio...

«Siamo stanchi, ma l'importante era giocare bene e vincere. Con Ibrahimovic ci sono le condizioni per andare avanti a livello tecnico. Sul lato economico, io posso fare poco. Lui mi dice che si trova bene, che è contento e lo dimostra col lavoro che fa tutti i giorni». Così mister Stefano Pioli.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA