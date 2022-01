Milan, dal sogno Botman a Ibra ko

Luca Uccello

Una settimana scarsa per rinforzare il Milan, renderlo ancora più forte, pronto per duellare con l'Inter per lo scudetto . Pronto anche per il derby, che si giocherà sabato 5 febbraio alle 18. L'ultima grande possibilità per Pioli per provare finalmente a vincere. Tre punti che possono fare la differenza. Per riuscirci però c'è bisogno di qualcosa. Un difensore e un attaccante. Sven Botman resta il sogno (Bailly e Diallo non convincono), Lazetic una conferma. L'olandese del Lille è considerato da Paolo Maldini il giocatore giusto da inserire nel Milan attuale.

Un altro Tomori. Ma a sei giorni dalla fine delle trattative, sembrano non esserci le possibilità per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Detto questo, il Milan ci proverà fino alla fine con la convinzione che con il rientro di Romagnoli e tra una ventina di giorni di Fikayo lì al centro della difesa si possa andare avanti anche così, senza rinforzi. Il ragionamento di Maldini è semplice: Botman o nessuno. «Poi se si fosse potuto fare un calciatore importante per i prossimi 6-7-8 anni sarebbe stato diverso, ma purtroppo non è stato possibile».

Una difesa che potrà contare in futuro anche su Matteo Gabbia vicino al rinnovo così come Theo Hernandez, vicinissimo alla firma in cambio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. «Ci incontreremo nei prossimi giorni con l'agente ma siamo vicini al rinnovo». Addio anche a Pietro Pellegri che dopo essere tornato al Monaco temporaneamente è stato girato in prestito al Torino per il finale di stagione.

Al suo posto arriva Marko Lazetic dalla Stella Rossa. Un attaccante che in Patria viene definito come il nuovo Dusan Vlahovic. Ore decisive anche per l'addio di Castillejo: Cagliari e Sampdoria sull'esterno spagnolo che con la Juventus non è andato nemmeno in panchina. Infine, Ibra: il suo malanno al tendine è dovuto anche alle condizioni precarie del terreno di San Siro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

