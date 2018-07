Milan, contatto per Higuain

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Un'altra settimana fondamentale per il Milan targato Paolo Scaroni. Presidente numero 27 della storia del Diavolo che avrà il non semplice compito di portare il club in Champions League. Non mancherà l'aiuto di Elliott che ha già fatto sapere di essere pronto a introdurre nelle casse rossonere altri 150 milioni di euro.Soldi che in parte andranno sul mercato che sarà gestito da Leonardo ormai pronto a ricominciare a lavorare per il Milan. Il brasiliano che è già stato a Casa Milan sarà prima ufficializzato, e poi sarà probabilmente affiancato ancora da Massimiliano Mirabelli rimasto a Milano, nonostante i biglietti già in mano per Los Angeles. L'attuale direttore sportivo incontrerà probabilmente già da questa mattina il neo presidente. Sul tavolo una proposta chiara per evitare le vie legali che invece ci saranno con l'ex amministratore delegato Marco Fassone. Mirabelli, molto legato a Gattuso, potrebbe continuare il proprio lavoro fino al 17 agosto, giorno in cui avrà fine il calciomercato. Venticinque giorni prima di una separazione dovuta visto il forte legame con la precedente proprietà. Una possibile proposta che lo stesso Leonardo potrebbe appoggiare per continuare il lavoro su giocatori che Rino ha già indicato al club. Ancora da individuare la figura del nuovo amministratore delegato anche se tutti le indicazioni sembrano portare a Umberto Gandini, nome caro anche a Silvio Berlusconi. Davanti all'Uefa nelle prossime settimane per discutere il Settlement Agreement si presenterà Scaroni che detiene la carica ad interim. Ma oggi la priorità si chiama mercato per recuperare il tempo perso finora.Proprio ieri sera c'è stata una telefonata tra Leonardo, nuovo direttore tecnico e Marotta, ad della Juve. Un primo contatto per Higuain: il Pipita da tempo è finito nel mirino del Diavolo che ora vuole sondare il terreno per assicurarsi il puntero da doppia cifra da mettere a disposizione di Gattuso. Tuttavia bisognerà pure vendere. Solito discorso, nomi invariati. Da Bonucci (ancora dubbioso, sembra) a Donnarumma, senza dimenticare Kalinic. Il suo agente è chiaro: «L'Atletico Madrid è interessato, non possiamo negarlo. Siviglia? Sì. Ci sono diverse opzioni aperte, ma dipende dal Milan».riproduzione riservata ®