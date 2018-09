«Milan, contano solo i 3 punti»

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Torna Patrick Cutrone (ma se la gioca con Borini), si ferma Gonzalo Higuain. Il primo è salito sul treno, il campione argentino no, è rimasto a Milano. Un forfait ragionato (si è preferito non rischiarlo per un problema ai flessori, «colpa di una vecchia cicatrice che gli dà fastidio»), un'assenza che pesa (tre reti nelle ultime tre partite), che potrebbe pesare sopratutto a Empoli, dove il Milan arriva non in salute.Ma nessun allarme, questa volta è Rino Gattuso a dirlo, furioso per una spia all'interno dello spogliatoio («Prima che me ne vado scoprirò chi è...»). Perché «con l'Atalanta abbiamo fatto la partita che dovevamo, il problema è che abbiamo spento la luce. Il dato allarmante è che abbiamo preso sette tiri in 25 minuti».Il Milan è una squadra che gioca bene per un tempo «ma quando perdiamo le distanze e corriamo all'indietro facciamo grande fatica. Perché per correre, corriamo, ma bisogna capire come». E allora? «La rabbia bisogna metterla da parte e trovare tranquillità, parlare il meno possibile. Gridare, sbattere i pugni sul tavolo non serve. Devo trasmettere grande serenità. Dal punto di vista dell'impegno non posso rimproverargli nulla». Ripete le parole di Leonardo, poi quelle di Maldini.Ringhio dà ragione a loro. «Quello che manca oggi è la convinzione, ci viene il braccino e subentra una paura pazzesca di portare a casa il risultato. E poi prendiamo troppi gol, a me storicamente non era mai successo. La cosa fondamentale è cambiare la mentalità quando non abbiamo la palla». Il passato però a Gattuso non interessa, «non voglio sentire alibi, è vero che siamo una squadra giovane ma non si può aspettare, non c'è tempo».A dare una mano al Milan potrebbero essere i numeri. Dodici i precedenti a Empoli, mai una sconfitta (6 vittorie e 6 pareggi fin qui). Ma questo Milan è capace di tutto e Ringhio lo sa. «Non vorrei che ora ci piacciamo troppo. L'anno scorso certe partite non le perdevamo e non le pareggiavamo, ma le portavamo a casa. Serve la gara perfetta? Voglio una partita non perfetta, ma una vittoria, che ci serve come il pane». Se l'appetito vien mangiando...