Milan, colpaccio a Venezia Pioli: «Squadra ora matura»

Il Milan non tradisce e torna dalla gita in Laguna con il sorriso: secco 3-0 e bottino pieno. Grazie ai gol di Ibrahimovic e del capitano Theo Hernandez (doppietta), il Diavolo prosegue la sua marcia senza intoppi, mettendo pressione alle dirette avversarie in corsa per lo Scudetto. Dopo aver fallito il penalty contro la Roma, Ibrahimovic apre le marcature del match con un facile appoggio su assist di Leao.

I lagunari sono l'ottantesima squadra a cui ha segnato in carriera (record condiviso con CR7). Inoltre, Re Zlatan va così in rete per il 24esimo anno consecutivo (1999-2022). Sbloccato il punteggio, i rossoneri gestiscono al meglio la partita. A chiudere la pratica ci pensa Theo Hernandez con una doppietta. Missile ad inizio ripresa su altro assist di Leao e seconda rete su rigore (rosso a Svoboda).

Curioso il siparietto dagli 11 metri. Ibrahimovic se ne sta in disparte, Brahim Diaz e Theo Hernandez discutono. Alla fine, il francese si prende il pallone e non sbaglia. Pioli, alla 400a gara in serie A si gode il successo: «Mi aspetto questo tipo di prestazione da parte della mia squadra. Non era facile approcciare questa partita ma abbiamo dimostrato grande attenzione e maturità. Discussione sul rigore? Era Theo il designato».

L'allenatore del Diavolo celebra la grande qualità del duo Theo Hernandez-Leao: «Ha il talento per essere uno dei migliori esterni sinistri al mondo. Si sta impegnando tanto. Deve continuare così. Per Leao valgono gli stessi concetti. È più lucido, è più dentro nella partita. Sta crescendo tanto».

Ora testa alle prossime due sfide con Genoa (Coppa Italia, mercoledì) e Spezia (campionato, lunedì prossimo). In quest'ultima non ci sarà Tonali che sarà squalificato.

