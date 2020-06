Milan, Castillejo e Theo: avanti tutta Kalulu, oggi le visite

Luca Uccello

Milan, sospiro di sollievo: Zlatan Ibrahimovic sta bene, il suo recupero procede secondo i programmi. La terza risonanza in meno di un mese ha dato esito positivo.

La lesione al polpaccio della gamba destra sembra essersi riassorbita, ora l'attaccante svedese potrà iniziare ad aumentare i carichi di lavoro e avvicinarsi giorno dopo giorno al campo, al suo nuovo esordio in campionato che non potrà essere con il Lecce ma più facilmente con la Roma a fine giugno.

Ma non è da escludere nemmeno maggior prudenza, e un ritorno in campo a Ferrara, con la Spal tre giorni, più tardi, in notturna. Una sfida con meno pressioni non certo intensità visto la classifica, la salvezza da raggiungere per i ragazzi di Di Biagio. Con il Lecce a meno di una settimana torneranno però Theo Hernandez e Castillejo. Due che a Torino non c'erano. Senza Ibra si va avanti con Rebic, non Leao. Si va avanti anche con la trattativa con il Real Madrid per cercare di portare a casa Luka Jovic. Il Milan, secondo i media spagnoli, continua a spingere per un prestito biennale senza obbligo di riscatto.

Florentino Perez vuole almeno l'obbligo per un giocatore pagato 60 milioni di euro solo la scorsa estate. Un serbo (Luka Jovic) e un croato (Ante Rebic) per un attaccante giovane, esplosivo. È l'idea di Gazidis e Rangnick.

Questo il piano d'attacco che non prevede la conferma di Ibrahimovic ma quella di Rafael Leao su cui il Milan continua a voler credere. Futuro incerto anche per Simon Kjaer. «Abbiamo parlato con il Milan - dice il suo agente a milannews.it - ma per il momento il club tiene ancora le carte coperte. Con il Siviglia l'opzione per il diritto di riscatto scade il 30 giugno. Simon vuole restare». Nel frattempo è sbarcato a Milano Pierre Kalulu, 20 anni, difensore del Lione: oggi sosterrà le visite mediche, quindi la firma.

