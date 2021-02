Milan, Calhanoglu scalda il motore: Pioli ha il regista

Luca Uccello

Due sconfitte, due vittorie, una molto sofferta. Insomma, senza Hakan Calhanoglu, fermato dal coronavirus, il Milan ha fatto fatica in campionato, è uscito dalla Coppa Italia.

Un Diavolo che ha perso la sua identità, anche una certa velocità di gioco oltre che la sua pericolosità offensiva nonostante il ritorno di Ibrahimovic, l'arrivo di Mandzukic. Domenica pomeriggio nel più classico dei teta-coda con il Crotone tornerà in campo, dal primo minuto. Il numero 10 rossonero, che si è dimostrato più importante di tanti altri, forse anche più di Zlatan? Certamente come per l'attaccante svedese, pure Hakan in questo Milan è insostituibile. Lo è in campionato come in Europa, dove ha segnato 5 delle sue 6 reti.

Ma è in serie A che Calha ha dato il meglio di sé in termini di assist vincenti. Sono 7: con Spezia, Roma, Parma, Genoa, Sassuolo (per il gol più veloce del campionato) e due con la Lazio. Senza di lui Pioli non è riuscito a far giocare il Milan come al solito. Sono mancati i suoi colpi di genio, le sue giocate di prima, in velocità.

Quattro partite senza il Sultano hanno dimostrato l'assenza pesante. Ragione in più per Maldini e Gazidis di convincersi che c'è bisogno di trovare una soluzione in fretta sul tema rinnovo. Ogni momento è buono per la firma ma non per forza con il Club di via Aldo Rossi che nelle prossime settimane incontrerà nuovamente l'agente del giocatore.

Dentro Calhanoglu fuori ancora Kjaer e Brahim Diaz, entrambi infortunati nel derby di Coppa. Per l'esperto difensore danese ci vorranno ancora una decina di giorni prima di rivederlo in campo. Possibile ritorno con la Stella Rossa. Intanto fiducia ancora a Tomori. Problema più serio per lo spagnolo che dovrà stare fermo almeno due settimane.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA