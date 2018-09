Milan, calendario per amico

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Alla ripresa del campionato il Milan può ingranare la quinta e correre veloce verso un posto al sole della classifica. Può farlo perché il calendario di settembre può dare una grande mano a Gattuso e ai suoi ragazzi in cerca di conferme dopo il passo falso col Napoli, dopo la vittoria all'ultimo respito contro la Roma. Si ricomincia domenica prossima a Cagliari, si prosegue a San Siro contro l'Atalanta (una volta dei miracoli). Poi due trasferte consecutive, ravvicinate: Empoli e Sassuolo (contro gli amici Boateng e Matri). In mezzo l'Europa League, un avversario non certo impossibile: giovedì 20 il Milan affronterà i lussemburghesi del Dudelange. Nonostante Leonardo dica che «non sarà semplice giocare contro di loro».Un mese, insomma, dove Higuain potrà ritrovare la via della rete, dove Calhanoglu potrà continuare a crescere e dove Ringhio potrà provare nuove soluzioni tattiche anche con chi è arrivato per ultimo e fin qui ha giocato poco e niente.Un calendario che messo a confronto sembra essere più semplice di chi in questa stagione gioca pure la Champions, vedi l'Inter (Parma, Sampdoria, Fiorentina e Cagliari) ma anche della Roma che dovrà vedersela con Chievo, Bologna, Frosinone e soprattutto Lazio. Complicato il cammino del Napoli di Re Carlo: Fiorentina, Torino, Parma e lo scontro (scudetto) con la Juventus di Cristiano Ronaldo. Non semplicissimo nemmeno il calendario della Lazio di Inzaghi (Empoli, Genoa, Udinese e Roma) che un anno fa aveva lottato fino all'ultimo per un posto nell'Europa dei grandi.Insomma, il Milan può sorridere, può recuperare punti e posizioni. Non ci sarebbe nulla di sbagliato nel pensare che il Milan possa fare 12 punti, o comunque almeno 10, che sommati ai tre di oggi permeterebbero quasi certamente al Diavolo di essere dietro alla Vecchia Signora che sembra non avere rivali in Italia. Di sicuro non può essere la squadra di Rino, per tante ragioni, l'anti-Juve. Ma questo non significa che sarà impossibile provare a dare fastidio alla corazzata dell'ex Max Allegri.riproduzione riservata ®