Milan, c'è l'offerta a stelle e strisce

Luca UccelloMILANO - Sarà un Milan a stelle e strisce. Un Diavolo che può nuovamente sognare in grande se la soluzione sponsorizzata da Goldman Sachs venisse presa in considerazione da Yonghong Li. Un'offerta che arriva direttamente dagli Stati Uniti e fa riferimento alla famiglia Rickett's. Precisamente si parla di Thomas Ricketts, amministratore delegato dell'Investment Bank di Chicago Incapital Llc e patron dei Chicago Cubs, franchigia della MLB. La squadra di baseball è stata acquistata nel 2009 per 875 milioni di dollari e portata al successo nel 2016 nelle World Series.Un amore per lo sport incondizionata che deve far ben sperare i tifosi del Milan. La famiglia Rickett's ha chiuso l'esercizio 2017 con un giro d'affari di 3.7 milioni di dollari ed un utile pre-tasse di 1.4 miliardi con la società di brokeraggio online Td Ameritrade. Forbes gli accredita un patrimonio di 2.4 miliardi di dollari. Insomma una proprietà sicura, non certo come quella attuale che l'Uefa contesta fin dall'inizio.Un socio di maggioranza al 75% che lo stesso fondo Elliott sponsorizza soprattutto se questa mattina Mr Li sui conti rossoneri non fossero arrivati i 32 milioni dell'ultima tranche dell'aumento di capitale. In caso contrario il club rossonero invierà la lettera formale di subentro al Fondo Elliott. A questo punto Yonghong Li avrebbe a disposizione ancora 15 giorni prima di perdere il Milan. Resta nel riserbo più assoluto invece l'altra offerta sul tavolo di Li presentata dall'altra banca d'affari internazionale, la Morgan Stanley. Oggi però è anche il giorno del tanto atteso giudizio dell'Uefa. Senza Europa il Milan è già al lavoro per presentarsi davanti al Tas di Losanna. Poi partirà il mercato rossonero con un Mirabelli irritato con l'agente di Suso che ha proposto lo spagnolo all'Inter: «Va bene, ma loro ci diano Brozovic, Perisic e Icardi».riproduzione riservata ®